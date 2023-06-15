Легенда спидвея погиб на глазах невесты. Во всем виноваты организаторы гонок

Интересная штука судьба. Бывает же такое, что спортсмен рождается в совершенно неспортивной семье, более того, родители у него с серьёзными особенностями. Но попадает в предначертанную где-то свыше стихию и становится в ней легендой.

Эта история про великого советского мотогонщика Николая Нищенко, которому жизнь уготовила массу испытаний, а потом дала все что можно пожелать. Но там, где обитает счастье, всегда рядом ходит нелегкая, готовая в любую секунду поставить крест на всей жизни.

Родом Николай был из Улан-Удэ. Семья у него была необычная – папа и мама были глухонемые. Соответственно и мальчик у них родился не простой. До двенадцати лет будущий мотогонщик не разговаривал и сильно отставал в развитии, надежд на то, что он заговорит почти не было. Лишь упорные упражнения с учителем дали возможность мальчику влиться в обычную жизнь. Как только произошло чудо, Коля решил наверстать упущенное в детстве время и перестал появляться дома.

Источник фото: РИА Новости

Будучи подростком, Николай практически не учился, пропадая целыми днями на улицах города. В итоге, жизнь дала трещину, и будущий спортсмен чуть не угодил в колонию для несовершеннолетних. Отделался парень условным сроком, который далее аукнулся ему в самое неподходящее время. Помимо вечных тусовок, у Николая было хобби – мотоциклы. Имелся у него, перешедший по наследству старый «Минск», который для подростка являлся реликвией. Он буквально боготворил свое двухколесное средство передвижения. Периодически мимо мотоциклетной секции, Коля смотрел на профессионально занимающихся ребят, но даже мечтать не мог, что когда-нибудь и у него появится возможность соревноваться.

Кое-как получив аттестат, Нищенко поступил в местный ПТУ. Окончательно осмелев, он пришел записываться в секцию ДОСААФ, где жизнь свела его с опытным наставником Валентином Богдановым. Тренер он был терпеливый, поэтому шаг за шагом Валентин разглядел в молодом человеке потенциал. Именно этот поворот судьбы позволил Николаю в корне изменить свою жизнь и полностью посвятить ее спорту. Времени со дня начала занятий прошло не много, а у Нищенко уже были первые успехи республиканского уровня в мотокроссе и спидвее.

Пришло время армии. Набравшегося опыта мотоциклетного бойца удалось оставить для продолжения службы в родных местах, где он примкнул к армейскому спортивному клубу СКА (Забайкалье). Однако надолго Нищенко там не задержался. Армейское руководство, увидев невероятные таланты Николая определили его в Читинский армейский спортклуб. В этот же момент Коля познакомился с лидерами советского мотоспорта Сергеем Яровым и Сергеем Губичем. Последующая травма Губича открыла Нищенко дорогу на чемпионат СССР 1983 года по спидвею.

Источник фото: РИА Новости

Подменяя своего товарища, Николай блестяще проявил себя на трассе, что позволило ему попасть с состав первой сборной страны. Подоспели и международные соревнования. Однако выехать на них не было возможности. Загвоздка была в виде того самого условного срока, который спортсмен получил в подростковом возрасте. Заграничные ворота оказались для Нищенко закрыты. После этого Колю чуть не отчислили из состава главной команды. Мало того, он остаться инвалидом. В одном из заездов гонщик не справился с управлением, вылетел за пределы льда, угодив прямо в трибуну.

Перелом костей таза. Почти никто не верил, что спортсмен сможет восстановиться после таких травм, а про спорт Николаю предлагали забыть. Но вновь нашелся человек в его жизни, который позволил не только встать на ноги, но и продолжать заниматься любимым делом – советский хирург Гавриил Илизаров. Нищенко быстро пришел в форму и продолжил ковать славу отечественного спорта на треках. Удивительно, но мотогонщик стал показывать еще более внушительные результаты в контрольных заездах.

В 1988 году Николай Нищенко выиграл первенство СССР, после чего переехал в Москву, чтобы начать выступления за ЦСКА. В столице проблемы с выездами заграницу удалось решить достаточно быстро. Связи в высоких кабинетах многое решают. Плюс ко всему, Николай получил офицерское звание. Уже через год гонщик выиграл серьезные соревнования на главной спидвейной трассе в высокогорном спортивном комплексе «Медео» в Алма-Ате. Именно после этого Нищенко впервые выехал за рубеж. В том же 1989 году он заберет чемпионат мира по спидвею в личном и командном зачете. После этого, уже легендарный мотогонщик еще дважды становился чемпионом мира, а также брал «серебро» в личном зачете, приплюсовав к успехам еще и «золото» чемпионата СССР.

Источник фото: Eisspeedwaybike

В начале 90-х годов на соревнованиях в Нидерландах, Нищенко познакомился с Александрой Тайс – дочерью мотогонщика и предпринимателя Ролофа Тайса. Так начался романтичный этап в жизни советского спортсмена. Через некоторое время гонщик решил перебраться к своей возлюбленной в Европу. В семье девушки к Нищенко были максимальное доверие. У Ролофа была своя профессиональная мотоциклетная команда и он буквально грезил тем, что Нищенко после свадьбы вольется в ряды местных мотогонщиков. Но за полгода до торжества случилась трагедия.

В 1993 году Нищенко, как звезду мирового спидвея, пригласили выступить на презентации нового шведского автомобиля «Volvo». Старты проходили в голландском городе Херенвен. Николаю доверили открывать мероприятие показательным заездом по ледовому треку. Во время проката на заднем колесе что-то пошло не так. По одной из версий, ледовая дорога оказалась слишком короткой. При выполнении поворота Нищенко не смог вернуть мотоцикл в стандартное положение и упал набок, покатившись в сторону бетонных ограждений, но к великому сожалению у бортов не оказалось смягчающих мешков с соломой. Итог аварии оказался страшным – шейные позвонки от удара оказались раздроблены, Николай Нищенко скончался, не приходя в сознание. Ему было всего 34 года.