Российского гонщика подставили во время награждения. Праздновать пришлось под чужим флагом!

Александр Смоляр - уважаемая фигура в российских гоночных кругах. Он оказался одним из немногих гонщиков, отказавшихся менять гражданство ради комфортного выступления в Формуле. Однако организаторы одной из гонок мириться с таким положением дел не стали - и сами заменили нашему спортсмену флаг. Пилота подставили прямо на церемонии награждения.

Андоррец с Сахалина

Федерация автоспорта (FIA) стала одной из последних, кто принял радикальные меры в отношении российских спортсменов. Боссы из федерации и крупных команд не захотели в ущерб своего имиджа допускать россиян до «Формулы-1». При этом нашим гонщикам разрешили соревноваться в «Формуле-2» и ниже в нейтральном статусе.

По итогам этапа «Формулы-3» в Бельгии Александр занял третье место и принял участие в церемонии награждения. Гонщик, родившийся в Южно-Сахалинске, не отказался от российского спортивного гражданства, так что выступал под аббревиатурой «AND», то есть как «допущенный нейтральный пилот» (authorized neutral driver), так что система распознала его… как представителя Андорры.

Организаторов, как ни странно, русские имя и фамилия гонщика не смутили. В конечном счёте на подиуме рядом со Смоляром развернулся флаг чужой страны. Хотя до Бельгии россиян всегда обозначали белым полотном. В этот момент публика недоумевала, а Александр пытался сделать вид, что ничего не происходит.

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Уже не в первый раз

Скандалы с участием российских пилотов случаются не впервые. В этом же сезоне некоторым гонщикам и вовсе запретили принимать участие в заездах. Коснулись карательные меры и героя истории.

Накануне британского Гран-при в Сильверстоуне российским гонщикам с нейтральным флагом отказали в выдаче визы. Смоляра были вынуждены заменить на резервного пилота.

«Из-за проблем с британской визой Александр Смоляр не сможет участвовать в четвёртом этапе в Сильверстоуне. Его заменит Филип Угран», — было сказано в сообщении команды «МП Моторспорт».

Смоляр выступал за команду MP Motorsport, которая базируется в Нидерландах. Руководители не посмотрели на национальность пилота и дали шанс проявить себя. За доверие россиянин отплатил сполна: выиграл гран-при Венгрии и принес три бронзовые медали, что позволило ему занять 10 место в личном зачете.

FIA

Последний из России

Принимать же участие в нынешнем сезоне турнира пилот не стал, поскольку отказался подписывать декларацию об отречении от своей страны. Документ предполагал, что пилот признает «полную приверженность позиции FIA касательно солидарности с Украиной», а также не сможет высказываться о России или Белоруссии, а уж тем более выражать поддержку.

Выступление пилота отчасти зависело от спонсорства со стороны SMP Racing, однако помощь ему прекратилась, а сам Александр не стал сопротивляться решению.

«В этом году я не буду участвовать в Формуле-3 и других международных гоночных сериях. Я поддерживаю решение SMP Racing прекратить свою европейскую программу в результате беспрецедентных требований, которые FIA предъявляет любому российскому гонщику в качестве условия доступа к международным соревнованиям», — сказал он.

Гонщик держался до самого конца и стал последним из наших в Формуле. Незадолго до этого пилот женской серии Ирина Сидоркова также покинула международный автоспорт по политическим причинам.