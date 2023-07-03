Российская чемпионка прервала гонку ради спасения поляка. Он мучился посреди пустыни

История профессиональных ралли знает немало трагических инцидентов. Соревнования мотоциклистов проходят в сложнейших климатических условиях, так что оказать оперативную помощь пострадавшим у медиков получается не всегда. На первый план в таких ситуациях часто выходит взаимовыручка.

Оставить соперника в беде не смогла и российская мотоциклистка. Анастасия спасла поляка, мучившегося от жуткой травмы на палящей жаре.

Благородство девушки учли даже организаторы.

Решающая гонка сезона

В 2015 году Анастасия Нифонтова во второй раз в карьере приняла участие в Ралли Марокко. Этот заезд был заключительным в рамках чемпионата мира FIM, состоявшего из шести этапов. В трёх из пяти предыдущих мотоциклистка одержала уверенную победу, так что задел перед окончанием сезона у неё уже был неплохой. Однако россиянка хотела гарантировать себе титул на 100%, так что к гонке на африканском севере готовилась максимально ответственно.



Источник фото: соцсети Анастасии Нифонтовой

Марокканский марафон, на котором гонщица представляла команду VEB Racing, стартовал 3 октября. Первый день ралли прошёл без особенных проблем, не считая пыли, которую поднимали участники автомобильного зачёта: из-за неё мотоциклистам постоянно приходилось делать паузы, ожидая, пока видимость вернётся в норму.

Однако второй день заезда стал для девушки настоящим вызовом. Эта часть ралли проходила на ещё более трудном песчаном ландшафте с дюнами, руслами рек и болотистыми низинами. Анастасия до поры справлялась с этими препятствиями неплохо, но на 133 километре спортсменке пришлось неожиданно остановиться – и вовсе не по техническим причинам.

Инцидент на трассе

На сложном участке трассы с мотоцикла свалился соперник Нифонтовой. Польский гонщик Павел Стасьячек получил серьёзную травму – перелом руки, и мучился посреди пустыни: вызвать себе медиков спортсмен не мог. Зная, что длительная пауза может решить исход этапа, россиянка пожертвовала результатом и прервала гонку, чтобы помочь поляку. Девушка дала сигнал спасателям и провела с беднягой почти час на палящей жаре, оказав ему первую помощь.

Источник фото: соцсеть Павла Стасьячека

К счастью, организаторы ралли позже приняли благородный поступок Нифонтовой во внимание:

– За 40 минут, проведенных на солнце, мне припекло голову, поэтому на финальных километрах ритм уже был потерян. К тому же, за это время по трассе проехало много машин, которые сильно размесили песок. На финише я объяснила судьям произошедшее в этот день, и мне компенсировали 40 минут, – писала Анастасия в своём блоге.

В оставшиеся дни марафона Нифонтовой пришлось столкнуться с новой проблемой – сильной головной болью, а на заключительном отрезке девушка и вовсе попала в небольшую аварию: её мотоцикл врезался в кактус. Тем не менее, добраться до финиша Анастасии всё-таки удалось – причём, триумфально. Россиянка заняла по итогам гонки первое место, добившись главного на тот момент достижения в карьере – звания чемпионки мира FIM по ралли-рейдам.