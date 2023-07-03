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Российская чемпионка прервала гонку ради спасения поляка. Он мучился посреди пустыни

Благородный поступок Анастасии оценили даже организаторы. 
Российская чемпионка прервала гонку ради спасения поляка. Он мучился посреди пустыни
03 июля 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: соцсеть Анастасии Нифонтовой

История профессиональных ралли знает немало трагических инцидентов. Соревнования мотоциклистов проходят в сложнейших климатических условиях, так что оказать оперативную помощь пострадавшим у медиков получается не всегда. На первый план в таких ситуациях часто выходит взаимовыручка.

Оставить соперника в беде не смогла и российская мотоциклистка. Анастасия спасла поляка, мучившегося от жуткой травмы на палящей жаре.

Благородство девушки учли даже организаторы.

Решающая гонка сезона

В 2015 году Анастасия Нифонтова во второй раз в карьере приняла участие в Ралли Марокко. Этот заезд был заключительным в рамках чемпионата мира FIM, состоявшего из шести этапов. В трёх из пяти предыдущих мотоциклистка одержала уверенную победу, так что задел перед окончанием сезона у неё уже был неплохой. Однако россиянка хотела гарантировать себе титул на 100%, так что к гонке на африканском севере готовилась максимально ответственно.

Источник фото: соцсети Анастасии Нифонтовой

Марокканский марафон, на котором гонщица представляла команду VEB Racing, стартовал 3 октября. Первый день ралли прошёл без особенных проблем, не считая пыли, которую поднимали участники автомобильного зачёта: из-за неё мотоциклистам постоянно приходилось делать паузы, ожидая, пока видимость вернётся в норму.

Однако второй день заезда стал для девушки настоящим вызовом. Эта часть ралли проходила на ещё более трудном песчаном ландшафте с дюнами, руслами рек и болотистыми низинами. Анастасия до поры справлялась с этими препятствиями неплохо, но на 133 километре спортсменке пришлось неожиданно остановиться и вовсе не по техническим причинам.

Инцидент на трассе

На сложном участке трассы с мотоцикла свалился соперник Нифонтовой. Польский гонщик Павел Стасьячек получил серьёзную травму – перелом руки, и мучился посреди пустыни: вызвать себе медиков спортсмен не мог. Зная, что длительная пауза может решить исход этапа, россиянка пожертвовала результатом и прервала гонку, чтобы помочь поляку. Девушка дала сигнал спасателям и провела с беднягой почти час на палящей жаре, оказав ему первую помощь.

Источник фото: соцсеть Павла Стасьячека

К счастью, организаторы ралли позже приняли благородный поступок Нифонтовой во внимание:

– За 40 минут, проведенных на солнце, мне припекло голову, поэтому на финальных километрах ритм уже был потерян. К тому же, за это время по трассе проехало много машин, которые сильно размесили песок. На финише я объяснила судьям произошедшее в этот день, и мне компенсировали 40 минут, писала Анастасия в своём блоге.

В оставшиеся дни марафона Нифонтовой пришлось столкнуться с новой проблемой сильной головной болью, а на заключительном отрезке девушка и вовсе попала в небольшую аварию: её мотоцикл врезался в кактус. Тем не менее, добраться до финиша Анастасии всё-таки удалось причём, триумфально. Россиянка заняла по итогам гонки первое место, добившись главного на тот момент достижения в карьере звания чемпионки мира FIM по ралли-рейдам.

источник: «Советский спорт»
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