Россиянин установил уникальный рекорд на «Жигулях». Его не остановило даже обморожение

Российский дрифтер Евгений Новокшонов несколько лет назад вписал свое имя в историю автоспорта. Житель Екатеринбурга совершил самый долгий занос в истории… на обыкновенной “шестёрке”, побив рекорд, принадлежащий BMW.

Ради уникального достижения россиянин готов был пожертвовать даже собственным здоровьем.

В 2019 году Новокшонову пришла безумная, на первый взгляд, идея - установить мировой рекорд по дрифту. Предыдущий принадлежал BMW: в 2017 году инструктор школы водительского мастерства немецкого концерна Йохан Шварц удерживал машину в заносе в течении 8 часов и 374 километров.

- Решил узнать, кто этим в мире занимается, кто ставил рекорды, добивался достижений. Увидел про BMW рекорд Гиннесса и решил, что ничего сложного в этом нет - восемь часов продержаться могу, могу даже больше, - рассказал дрифтер “Рен ТВ”.

Осуществить план Евгений решил при помощи российского автомобиля. Для этого он практически с нуля пересобрал старый ВАЗ-2106:

- Эта «шестерка» была специально подготовлена для дисциплины «дрифт», эта машина облегченная, с пластиковыми элементами кузова, подвеской собственного производства. Эта машина весит 800 килограммов, вместе с бочкой - в районе тонны, - объяснял Новокшонов.

Уральская Лига Дрифта

Местом старта Евгений определил озеро Калды в Челябинской области: там находилась специально оборудованная для дрифта трасса. В 10 утра гонщик начал прямую трансляцию. К удивлению многих, ему удалось почти в два раза увеличить результат - он продержался в управляемом заносе 17 часов и 34 минуты (426 километров). Именно такое время зафиксировано на прямом эфире в “YouTube”. Справедливости ради, дрифтер мог продержаться дольше, однако обморожение тела из-за суровой зимней погоды и лопнувший радиатор вынудили его остановиться.

Первым рекорд зафиксировала Уральская лига дрифта. Гонщик хотел внести свое достижение и в Книгу Рекордов Гиннеса, но подтвердить результат оказалось невозможным из-за санкций, наложенных на Россию. Тогда Новокшонов обратился в национальную ассоциацию. Благодаря зрительской поддержке, ему удалось собрать половину суммы, необходимой на взнос - в итоге в нашей стране рекорд официально подтвердили и внесли в Российскую Книгу Рекордов. Оставшуюся часть необходимых средств вручили спонсоры.