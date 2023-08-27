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Россиянин установил уникальный рекорд на «Жигулях». Его не остановило даже обморожение

Гонщик превзошёл достижение эксперта BMW.
Россиянин установил уникальный рекорд на «Жигулях». Его не остановило даже обморожение
27 августа 2023 09:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Соцсети Евгения Новокшонова

Российский дрифтер Евгений Новокшонов несколько лет назад вписал свое имя в историю автоспорта. Житель Екатеринбурга совершил самый долгий занос в истории… на обыкновенной “шестёрке”, побив рекорд, принадлежащий BMW.

Ради уникального достижения россиянин готов был пожертвовать даже собственным здоровьем.

В 2019 году Новокшонову пришла безумная, на первый взгляд, идея - установить мировой рекорд по дрифту. Предыдущий принадлежал BMW: в 2017 году инструктор школы водительского мастерства немецкого концерна Йохан Шварц удерживал машину в заносе в течении 8 часов и 374 километров.

- Решил узнать, кто этим в мире занимается, кто ставил рекорды, добивался достижений. Увидел про BMW рекорд Гиннесса и решил, что ничего сложного в этом нет - восемь часов продержаться могу, могу даже больше, - рассказал дрифтер “Рен ТВ”.

Осуществить план Евгений решил при помощи российского автомобиля. Для этого он практически с нуля пересобрал старый ВАЗ-2106:

- Эта «шестерка» была специально подготовлена для дисциплины «дрифт», эта машина облегченная, с пластиковыми элементами кузова, подвеской собственного производства. Эта машина весит 800 килограммов, вместе с бочкой - в районе тонны, - объяснял Новокшонов.

Уральская Лига Дрифта

Местом старта Евгений определил озеро Калды в Челябинской области: там находилась специально оборудованная для дрифта трасса. В 10 утра гонщик начал прямую трансляцию. К удивлению многих, ему удалось почти в два раза увеличить результат - он продержался в управляемом заносе 17 часов и 34 минуты (426 километров). Именно такое время зафиксировано на прямом эфире в “YouTube”. Справедливости ради, дрифтер мог продержаться дольше, однако обморожение тела из-за суровой зимней погоды и лопнувший радиатор вынудили его остановиться.

Первым рекорд зафиксировала Уральская лига дрифта. Гонщик хотел внести свое достижение и в Книгу Рекордов Гиннеса, но подтвердить результат оказалось невозможным из-за санкций, наложенных на Россию. Тогда Новокшонов обратился в национальную ассоциацию. Благодаря зрительской поддержке, ему удалось собрать половину суммы, необходимой на взнос - в итоге в нашей стране рекорд официально подтвердили и внесли в Российскую Книгу Рекордов. Оставшуюся часть необходимых средств вручили спонсоры.

источник: «Советский спорт»
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