Такого не было 40 лет. Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира в «Формуле-1»

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Интрига в чемпионате «Формулы-1» умерла ещё до летнего перерыва в августе. Во второй половине оставалось только оформить это документально. За победным темпом нидерландского пилота Макса Ферстаппена угнаться было невозможно.

После Гран-при Японии основному претенденту на титул Максу Ферстаппену в оставшихся пяти гонках надо было набрать всего лишь 3 очка, чтобы гарантировать победу в личном зачёте.

Источник фото: Getty Images

Конечно, «Ред Буллу» хотелось бы выиграть оба титула в Сузуке, но неудача в Сингапуре, оборвавшая рекордную победную серию Ферстаппена, не позволила набрать нужное количество очков.

В перерыве между гонками Макс отметил своё 26-летие, а вскоре сделал себе подарок – третий подряд титул чемпиона мира.

НЕ В ХАРАКТЕРЕ ЧЕМПИОНА

Поул в спринтерской гонке остался за дуэтом гонщиков «Макларен». Но на старте блестяще стартовал только Оскар Пиастри, а вот его напарник Ландо Норрис и Ферстаппен провалились на шестую и пятую позиции.

Единственный, кто мог ещё математически побороться за чемпионский титул, мексиканец Серхио Перес откатился на десятое место. А он для завоевания титула должен был штамповать победы.

Но гонку сразу «притормозил» автомобиль безопасности, появившийся на трассе из-за того, что Лиам Лоусон увяз в гравии после вылета с трассы. Рестарт Пиастри проиграл и в лидеры вышел Джордж Расселл на «Мерседесе»

Манёвры впереди мало волновали Ферстаппена, поскольку Перес всё равно ехал позади него. Вскоре на трассу вновь вернулась машина безопасности. На этот раз в гравийную ловушку попал Логан Сарджент.

Источник фото: Getty Images

Ехать просто так – не в характере Ферстаппена. И на 9-м круге он начал активно атаковать. Сначала его жертвой пал Шарль Леклер, а затем и второй гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. И Макс уже в числе тройки лучших.

ПОВТОРИЛ ПИКЕ

На 11-м тройное столкновение Эстебана Окона, Нико Хюлькенберга и Серхио Переса поставило точку как в спринтерской гонке трёх пилотов, так и в чемпионате 2023 года. Макс Ферстаппен гарантировал себе чемпионство ещё до финиша спринта, независимо от его итоговой позиции. И на этом фоне первая победа в карьере Оскара Пиастри (пусть и спринтерская) отошла на второй план.

«Конечно, я в прекрасном настроении! Это был фантастически успешный год, у нас было немало отличных гонок, и я очень горжусь работой всей нашей команды. Быть частью фантастического коллектива – здорово, как и стать трёхкратным чемпионом мира. Это невероятно!», - прокомментировал Макс пусть не победный в спринте, но чемпионский финиш, пообещав продолжать работать в том же духе.

Источник фото: Getty Images

Ферстаппен стал первым пилотом за последние 40 лет, завоевавшим чемпионство в субботу. Его предшественником был возможный тесть гонщика – Нельсон Пике. В 1983 году бразилец завоевал свой второй титул чемпиона мира на Гран-при ЮАР, который прошел в субботу.

Сейчас Ферстаппен встречается с дочерью Нельсона Пике – Келли. Ранее Келли была девушкой россиянина Даниила Квята, у них есть общая дочь – Пенелопа.