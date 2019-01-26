Десять лет спустя: Обозреватель «Советского Спорта» снова на раллийной трассе

Авто/Мото 26 января 2019 11:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

В мире автомобильного спорта популярна поговорка «Бывших - не бывает». Обычно так говорят о полицейских. Но к гонщикам это тоже применимо.

Мы закончили активные «автоупражнения» в 2008-м - выезд на соревнования стал сильно дороже (а ездили «за свои», безо всяких спонсоров), да и семьи требовали большего внимания. Можно сказать, что и быт затянул. Прокатились на московском «Ралли Мастерс» в 2017-м, но это все же больше выставочное мероприятие.

От того голос моего пилота Сергея Прощенкова в трубке звучал еще более неожиданно. «Ты готов ехать в Ростов? В машину поместишься? Батарейки есть?»

Как и полагается человеку, «инфицированному гоночным бензином», я немедленно отложил все дела. Ралли «Золотые Купола», ВАЗ-2105 с турбированным мотором (180 л.с.), снежно-ледовая трасса. Как давно это было? Зимой (да и вообще) мы не стартовали с 2008-го.

Английская поговорка «когда я, наконец, смог позволить себе спортивный автомобиль - то не смог в него поместиться» прошла мимо нас. Поместился. 3-й этап Кубка России собрал на старте 32 экипажа. Торжественный старт на Соборной площади - несмотря на мороз, на улице почти пол-города. Жигулевская «классика» (единственная в «боевом канале») вызывает одобрительные цокания языком - здесь знают толк в отечественном автопроме.

Вообще автомобиль получился очень интересный. Вопрос «бюджетного» пути в автомобильный спорт важен для любой страны. В Финляндии, например, огромную популярность имеет «национальная группа F», в ней на старт допускается техника 90-х, 80-х и даже 70-х. И «дубасит» только в путь - благо, требования по безопасности (шлемы, комбинезоны, система защиты позвоночника HANS) для всех одинаковы.

Именно «бюджетный путь» и подразумевался при постройке этого автомобиля. Собственно, он презентационный. Наша команда «Kramar Motorsport» запускает с этого сезона монокубок - именно на «классических» «Жигулях». В регионах уже готовят технику, старт намечен на апрель. Наша задача - всесторонне протестировать автомобиль. Ну а результат - кто же о нем не думает, выходя на старт?

В России одно время существовали национальные классы «Р», а теперь отечественная техника попадает в кубковом зачете в группу соответственно объему мотора. В нашем случае это «1600Н», в соперниках - переднеприводные «восьмерки», и один из немногих «оставшихся в живых» «Ситроен Саксо».

Большой перерыв в выступлениях не может не сказаться. Запись стенограммы (гонщикам дается два ознакомительных проезда по будущим спецучасткам) проходит тяжело, но с каждой страницей - все лучше. Примерно так же начинается и гонка.

На первом СУ перестраховываемся, перетормаживаем. Начинает «шалить» мотор, отсекая турбонаддув в самые неподходящие моменты (потом, после принудительного ограничения давления - заработает как нужно). Вкатываемся. Виснем на бруствере, но выбираемся сами. Вспоминаем, как нужно ехать на «спортивном» (4,5 миллиметра) шипе. Ростовская трасса интересна разнообразием своих дорог - на каждом спецучастке есть узкие лесные отрезки, и широченные «технологические карьерные автобаны». С точки зрения тестов - то, что надо.

В том, что «бывших - не бывает», мы убедились сполна. Когда стенограмма начала «ложиться под педаль», когда перестал капризничать автомобиль - пришла пора работы на результат. Третье итоговое место, пополнение на заскучавшей «трофейной полке» с кубками, и ни с чем несравнимое удовольствие.

Обывателям иногда свойственно думать, что их мечты гораздо дальше от осуществления, чем есть на самом деле. Например, это касается прыжков с парашютом. Автоспорт тоже видится многим совершенно неприступным миром. На самом деле это совсем не так.

Кроме желания, целеустремленности, экипировки, и не самых больших средств - для того, чтобы осуществить свою мечту, - ничего и не надо. Польза и незабываемые впечатления - гарантированы. Тем более, что времена «жирных котов» в автоспорте ушли, и, с точки зрения затратности он теперь не превосходит дайвинг, виндсерфинг, и, возможно, даже горнолыжный спорт. Стоимость готового аналогичного автомобиля - 600-750 тысяч рублей, в зависимости от нюансов и используемых деталей. Или 500 тысяч плюс «донор» (обычный автомобиль, из которого потом строится спортивный).

На следующий день Сергей позвонил опять. «Готовься, едем на чемпионат в Пено».

Что тут еще сказать? Немногие выходят в необъятный и неповторимый по силе и остроте ощущений раллийный мир. Но вышедшие уже не возвращаются обратно никогда…