Кто поедет с Datsun на фестиваль по уличной атлетике в Ярославль? - Советский спорт
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03 июня 2019 10:00Авто/Мото

Кто поедет с Datsun на фестиваль по уличной атлетике в Ярославль?

6 и 7 июля при поддержке Datsun в Ярославле пройдет всероссийский спортивный праздник.

РАСТЁМ!

История таких масштабных проектов началась два года назад. Тогда компания провела соревнование по воркауту в 10 городах России. Называлось оно «Datsun Пикник». Идея была проста: привлечь простых людей к занятиям спортом, убедить их изменить жизнь к лучшему.

В конкурсе #БериВыше #ЗаОднуМинуту приняли участие 74 спортсмена из разных регионов страны. Победил Тимофей Ерохин из Соснового Бора (Ленинградская область). Компания Datsun в этом городе построила современную воркаут-площадку, доступную всем желающим заняться уличным спортом.

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Мероприятие настолько понравилось и организаторам, и участникам, и болельщикам, что было решено и дальше развивать тему воркаута. В 2018 году в конкурсе Datsun по уличной атлетике «Столица силы» приняли участие 2230 человек, объединенные в 140 команд из 53 городов. Они сделали 40546 подтягиваний на перекладине, 18460 приседаний, 46442 отжимания от пола… Длился конкурс 92 дня!

В итоге в споре городов победил Ярославль, а его лидер Алексей Третьяков (команда SweaglesPro) получил в подарок смартфон. На втором месте оказался Киров. Сергею Шабалину (команда Workout43) досталась экшн-камера. Третьим финишировал Санкт-Петербург. Виктор Федоров (команда «Лига Справедливости»). Он теперь слушает музыку через отличную акустическую колонку.

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Принять участие в новом конкурсе «Столица силы»-2019 очень просто:

• Сними видео о своих способностях в уличном спорте;

• В начале видеозаписи назови свое имя, город и объяви о своем желании принять участие в соревнованиях по уличной атлетике от Datsun в столице силы Ярославле;

• Поделись собственной фишкой в workout-умениях;

• Выложи во Вконтакте или в Instagram видео с хештегами #беривыше и #ЯрославльСтолицаСилы

• Добавь ссылку на видео в специальную ветку обсуждения конкурса в ВК – https://vk.com/event181594889

Тройка лидеров конкурса «Столица Силы» получит приз – увлекательное путешествие в Ярославль.

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В WORKOUT НЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Как только компания объявила конкурс, пошли комментарии. Так Валерий Кравченко из Архангельска поблагодарил организаторов данного проекта за предоставленную возможность показать свои умения. «Архангельск вошел в топ-5 столиц силы по workout. Ну что же, пришла пора отстоять честь своего города и принять участие в соревнованиях по уличной атлетике», – написал он на страничке конкурса ВКонтакте.

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Попасть в число призеров и поехать в Ярославль хочет и 24-летняя москвичка Наталья Малеева. У нее внушительный список достижений: призер Международного турнира «Сила Братства», Минск (2018 г.); чемпионка России по стритлифтингу; мастер спорта международного класса в номинации отжимания Classic; вице-чемпионка мира по воркауту в номинации «STRENGTH», Рига (2018 г.); чемпионка Европы по стритлифтингу, Санкт-Петербург (2018 г.); 6-е место на чемпионате мира по воркауту в номинации «Фристайл», Москва (2018 г.)… А еще она просто красавица! Не верите? Заходите на страничку конкурса https://vk.com/event181594889.

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А вот Даниил Хаматов сожалеет, что ему не исполнилось 18 лет – это одно из условий конкурса.

Напоминаем, конкурсные видео принимаются к участию до 31 мая.

Увлекаешься уличной атлетикой? Покажи, на что ты способен!

Вся информация о конкурсе размещена здесь https://vk.com/event181594889

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