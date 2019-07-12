Рекорды России и море позитива. Как прошел спортивный праздник Datsun в Ярославле - Советский спорт
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12 июля 2019 16:00Авто/Мото

Рекорды России и море позитива. Как прошел спортивный праздник Datsun в Ярославле

Автомобильный бренд Datsun 6-7 июля провел в Ярославле всероссийский спортивный праздник и соревнования по уличной атлетике – «Столица Силы».

Моросящий дождик, прохладный ветер и другие прелести лета в средней полосе России не отпугнули главных силачей страны. 6-7 июля они собрались в Ярославле, который бренд Datsun объявил «Столицей Силы» на 2019 год.

Праздник, объединивший людей

Спортивный праздник, организованный компанией Datsun, прошел в самом центре древнего города – на Советской площади, рядом со всеми знаковыми достопримечательностями Ярославля. Благодаря местным спортсменам на целый год он стал Столицей Силы. Именно ярославцы победили в конкурсе и заслужили право принять мероприятие у себя на родине.

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Ощущение какой-то «движухи» настигало всех еще до Советской площади. Пробираясь по улице Кирова (ярославский Арбат) к спортивным объектам, встречалось множество людей в спортивной одежде. Все веселые, подтянутые, с румянцем на лице от прохладной, но комфортной для уличной атлетики погоды. Атмосфера заряжала спортом.

Обилие спортсменов вокруг передалось и местным жителям. С самого утра на площади собралась толпа зевак, которая наблюдала за соревнованиями и принимала участие в активностях. В первый же день мероприятия стало понятно, что Datsun выполнил свою задачу по популяризации спорта и объединению единомышленников.

- Ценности нашей компании и людей, которые занимаются воркаутом – пересекаются. Спортсмены пытаются развиваться, сделать себя сильными. Бренду Datsun все это очень близко, - отметил в общении с журналистами директор по маркетингу компании Datsun Алексей Апушкин.

Брусья, перекладина и игровая приставка

Центром притяжения для всех стал шатер, под которым расположились площадка для уличной атлетики. Она не пустовала ни на минуту. Профессионалы, показав пару крутых трюков, уступали место тем, кто делал в воркауте первые шаги. Некоторые ярославцы даже не захватили спортивной формы, но все равно сумели приобщиться к уличной атлетике. Для подтягиваний или отжиманий совсем не обязательно бежать в спортивный магазин за костюмом.

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Игровая консоль, аэрохоккей, настольный теннис, бесплатный бар с прохладительными напитками – все это было доступно для гостей праздника два дня. Интересно, что совсем юным воркаутерам были интересны не видеоигры! Оказалось, их не отогнать от настольного тенниса и аэрохоккея. Самые большие очереди всегда были там.

Дилерская зона Datsun стала отдельным видом активности. Любой желающий мог познакомиться с автомобилями бренда и пройти полноценный тест-драйв.

Малыши с завистью смотрели на профессиональных атлетов, которые давали мастер-классы. Но, похоже, спортсменам удалось донести до каждого, что воркаутом может заниматься кто угодно. Причем никогда не поздно начать. Если кто-то стеснялся подойти к перекладине, то более опытные ребята обязательно подбадривали советом. Вообще воркаутеры – очень позитивные ребята, не зря это движение так стремительно развивается.

Они активно обменивались опытом, показывали друг другу новые трюки и договаривались о будущих встречах. Опытные атлеты не забывали и про самых маленьких гостей праздника. Детям также удалось научиться некоторым «фишкам» профессиональных воркаутеров.

Рекорд под солнцем

Кульминация праздника наступила на второй день, когда было установлено два новых рекорда России. Сотни ярославцев собрались на площади, чтобы войти в историю как город, где сделали самые массовые приседания. Чтобы рекорд было приятнее, даже выглянуло солнышко. Капризной погоде стало интересно, получится ли у людей побить всероссийское достижение.

Рекорд фиксировался официально, поэтому подготовка шла очень долго: организаторы расставляли людей, объясняли, как именно нужно приседать, а вице-президент Федерации уличной атлетики России Михаил Китаев долго учил собравшихся технике.

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Когда ведущий досчитал до 15, стало понятно, что предыдущий рекорд по массовым приседаниям пал. 250 ярославцев вошли в историю и получили официальную грамоту о том, что они стали рекордсменами.

Историческое достижение ярославца

Но это еще не все. Ярославский атлет Артем Морозов (в том числе, благодаря ему Ярославль стал Столицей Силы) вышел на асфальт, чтобы побить рекорд России по отжиманиям в стойке на руках. Не все участники праздника поняли, что предстоит делать спортсмену.

Это вертикальные отжимания, которые выполняются в стойке на руках. Атлет не имеет права касаться земли чем-либо, кроме рук. «Не представляю, как на руках можно стоять, не то что отжиматься», – воскликнула одна женщина. И все 250 человек, которые устанавливали рекорд по массовым приседаниям, собрались в круг, чтобы посмотреть на то, сможет ли Морозов побить всероссийское достижение в отдельно взятой дисциплине.

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Рекорд России по отжиманиям в стойке на руках – 24 раза, рекорд Гиннеса – 51 раз. Директор по маркетингу компании Datsun Алексей Апушкин в шутку подначивал Морозова побить достижение, занесенное в книгу рекордов Гиннеса. 37 раз – именно столько отжался ярославец. И показалось, что был немного расстроен.

- Это хороший результат, но мандраж, волнение помешали сделать большее количество повторений. Я благодарен зрителям, которые сохраняли тишину, пока я выполнял упражнение, - сказал журналистам Артем Морозов. – Главная сложность таких отжиманий состоит в том, что тебе сложно удержать равновесие, в какой-то момент отказывают мышцы, а кровь – приливает к голове. Но я уверен, что достижение можно улучшить, – сказал Морозов.

Дождик спорту не помеха

Дождь в этот день в Ярославле все-таки пошел. Отпугнуло ли это людей? Ни в коем случае. Мастер-классы от лучших спортсменов России, а также соревнования команд, которые приехали в тысячелетний город из разных уголков страны, состоялись даже в пасмурную погоду. Тем более, дождик продлился совсем недолго.

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Ближе к вечеру на площадь пришло еще больше людей. Не все решались попробовать свои силы на перекладине, но для многих хорошим развлечением стали другие активности. А турнир по аэрохоккею вообще стал хитом, потому что дети с легкостью обыгрывали своих мам и пап.

В Столице Силы – Ярославле – прошел крутой праздник. Но самым лучшим его итогом будет, если кто-то из простых гостей проснется завтра утром и решит пойти позаниматься на перекладине или на брусьях, которые есть почти в каждом дворе. Ведь именно в этом была цель компании Datsun.

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