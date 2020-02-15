G-DRIVE RACING сохраняет лидерство

ИНТРИГА ЖИВА

Одной из главных интриг третьего этапа азиатской серии гонки Ле-Ман был не собственно вопрос о распределении мест, а о том, не превратится ли остаток сезона в пустую формальность. «Советский спорт» уже писал, как в двух первых гонках победу одерживал экипаж команды G-Drive Racing (это наш Роман Русинов, а также Джеймс Френч, Леонард Хогенбом). И в Китае, и в Австралии – на столь разных по характеру трассах – он приводил свой прототип Aurus 01 на финиш первым. Но снова собрать максимум очков в третий раз подряд не удалось. Впрочем, обо всем по порядку.

БЕЗ «ФОРМУЛЫ-1»

Еще не так давно – вплоть до 2017 года – на этой трассе «Сепанг» был слышен рев моторов Формулы-1. Но королевские гонки покинули знаменитую трассу. Каждая гонка обходилась в кругленькую сумму, а отбить затраты не выходило. Впрочем, тема возвращения гонки то и дело поднимается высшими чинами страны.

Трасса расположена в одноименном городе. До Куала-Лумпура отсюда около 60 километров. При проектировании трассы привлекали аж Михаэля Шумахера. И все мечты гонщиков тут реализованы: скорость, скорость, скорость! Две трети трассы пилоты проходят на максимальной скорости, а большинство из полутора десятков поворотов позволяют не сбрасывать скорость до низких величин.

СТРАТЕГИЯ И ПОГОДА

Стратегию на гонку было выбрать не так-то просто: сейчас здесь сезон дождей и хотя на день гонки обещали прояснения, никто на это всерьез рассчитывать не мог. Да и стартовала гонка, длящаяся целых четыре часа, ближе к вечеру – в 17 часов по местному времени, поэтому очень скоро после старта наступила темень. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что недавно трассу оснастили качественным искусственным освещением.

Какую стратегию необходимо было избрать команде G-Drive Racing? Вопрос непростой: то ли рисковать в борьбе за победу, чтобы точно завоевать досрочное первое место, то ли сосредоточиться на простом попадании на подиум, чтобы с уверенным лидерством готовиться к последнему этапу в Таиланде?

Мы не знаем, какая стратегия избиралась, но прототип Aurus 01 Gibson пересек финишную прямую третьим, пропустив вперед своих главных конкурентов из Eurasia Motorsport и Thunderhead Carlin Racing,

Так что можно констатировать, что G-Drive Racing остается лидером общего зачета, но следующий этап в Таиланде будет волнительным и для пилотов, и для болельщиков.

Азиатская серия Ле-Ман. 3-й тур. Малайзия. LMP2

Место – Команда – # – Прототип

1. Eurasia Motorsport – 36 – Ligier JS P217

2. Thunderhead Carlin Racing – 45 – Dallara P217

3. G-Drive Racing – 26 – Aurus 01

4. K2 Uchino Racing – 96 – Oreca07

5. Inter Europol Endurance – 34 – Ligier JS P217

6. Inter Europol Endurance – 33 – Ligier JS P217