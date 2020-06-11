Капот отсекал головы, словно гильотина. Сегодня – 65 лет самой страшной аварии в истории автоспорта

Время спустя Хоторн в мемуарах снимет с себя всю ответственность за аварию. Следователи тоже не найдут в его действиях ошибки, и все же не будь того резкого торможения, не было бы и ужасной аварии.

А гонка была интереснейшей! Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin и Maserati реально претендовали на победу. Авария случилась в конце 35-го круга, когда лидеры уже вырулили на стартовую прямую. Левег на «Мерседесе» несся вторым вслед за лидером - Майком Хоторном на «Ягуаре». Англичанин был гонщиком от бога и вошел в историю как первый британский чемпион мира «Формулы-1». Перед питлейном Хоторн обогнал кругового, которым был Ланс Маклин, и тут увидел сигнал, зазывающий его в боксы на дозаправку. Чтобы не пролететь мимо питлейна Майк резко ударил по тормозам...

Из всей четверки хорошо известен только Фанхио по прозвищу Маэстро - обладатель пяти чемпионских титулов в «Формуле-1». С остальными мы познакомимся по ходу повествования. Начнем с Пьера Левега. Француз с юности был профессиональным спортсменом: помимо гонок он увлекался теннисом и хоккеем. В 1955-м ему было уже 49 лет, но хорошо тренированный организм с легкостью переносил сверхнагрузки. За три года до событий, о которых мы расскажем, Левег провел «Ле-Ман» в одиночку (обычно пилотов несколько и они меняются во время гонки), и выиграл бы, если бы за час до конца гонки у него не отказала КПП, а затем и двигатель. К этому моменту Пьер опережал ближайшего преследователя на четыре (!) круга. В тот год он был ближе всего к своей мечте - выиграть знаменитую гонку. В 1953-м Левег стал восьмым, год спустя попал в аварию. Авария еще спустя год унесла и его жизнь и жизни еще 83 человек.

Это случилось на третьем часу знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана». Для суточного соревнования на выносливость - совсем рано, усталость не могла быть причиной аварии. Главных действующих лиц чудовищной трагедии было четверо:

Дальнейшие события уложились в несколько секунд. Маклин, избегая столкновения с Хоторном, принимает влево, у едущего слева параллельно Хоторну и Маклину Левега времени на маневр уже не остается. Остается - спасти жизнь Фанхио, который ехал сразу за Левегом. Видя, что аварии не избежать, француз поднимает левую руку, сигнализируя аргентинцу об опасности. Так, с поднятой рукой, Левег врезается в Маклина. Его болид летит в насыпь, а сам гонщик вылетает из автомобиля (тогда пилоты предпочитали не пристегиваться, чтобы в случае аварии не быть зажатым в горящей машине: такие были времена) и погибает. Болид от удара на скорости более 200 км/ч рассыпается на части: капот, передний мост, двигатель отрываются от корпуса и летят вдоль трибун, убивая всех на своем пути. По словам очевидцев, капот отсекал зрителям головы, как гильотина...

Тем временем взрывается бак и загорается корпус на сделанном из магния «Мерседесе» Левега. Куски горящего металла летят в толпу. Одного из зрителей, который пытался убежать от пожара, насмерть сбивают на трассе. Еще одного болельщика задавит Маклин.

Думаете, после такого адского происшествия гонку остановили? Ничего подобного! Автомобили ехали дальше, как ни в чем не бывало. Конечно, времена были другие: не забывайте - после Второй Мировой прошло всего десять лет. Тот же Маклин был фронтовиком - воевал на флоте, а партнер Левега по «Мерседесу» Джон Фитч в войну был летчиком и даже побывал в плену. И все же такое бездушное отношение к трагедии не может не шокировать.

Правда, на 11-м часу гонки «Мерседес», который лидировал в этот момент, принял решение сняться с пробега и предложил «Ягуару» последовать его примеру, однако получил отказ. Хоторн и его напарник Айвор Буэб выиграли гонку, искренне радовались и поливали друг друга шампанским на подиуме. Это, конечно, было за гранью даже по меркам того времени: французская пресса подвергла англичан обструкции.

Справедливости ради, надо отметить, что обоим судьба вернула долги: Хоторн разбился в январе 1959-го (сразу после своей первой и единственной победы в чемпионате мира «Ф-1»), Буэб - в августе того же года.

Для Маклина эта гонка окажется одной из последних: через несколько недель после трагедии в Ле-Мане Ланс едва не погиб во время Tourist Trophy. Глупо испытывать судьбу, решает Маклин, и навсегда бросает автогонки.

Напарник Левега Джон Фитч, по настоянию которого «Мерседес» снялся с гонки, стал активным сторонником мер безопасности и сам начал активную разработку более безопасных автомобилей и гоночных трасс.

Спасенный же Левегом Фанхио в 1955-м выиграет свой третий титул в «Королевских гонках», а потом еще дважды станет чемпионом.