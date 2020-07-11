Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»

ДОЖДЬ ПРОТИВ ВСЕХ

А мы могли и не дождаться этой гонки. Как хорошо, что все же дождались!

Ливень спутал все планы. Расписание сбилось. Пилоты не понимали, к чему им готовиться. График субботы был весьма плотным – гонка «Формулы-3», потом – 3-я практика и квалификация «Формулы-1», потом – заезд «Формулы-2». Везде представлены россияне. И за всех мы болели. Но с самого начала у наших ребят «не пошло».

Александр Смоляр, наш единственный гонщик в Ф3 (как и Шварцман, он входит в программу SMP Racing), отмечал накануне, что дождя не боится. Мол, знает и умеет ездить в столь сложных условиях. В итоге – он стал первым, кого развернуло на залитой водой трассе. При этом, развернуло крайне неудачно – болид сахалинца ударился в стену, из-за чего сломалась подвеска. Как итог – сход и почти наверняка загубленный воскресный спринт: прорваться в очки с последней позиции здесь почти нереально.

При этом саму гонку «Формулы-3» остановили на 15-м круге. Смоляр стал первым, но не единственным, кто допустил серьезную ошибку. Вылетали и другие гонщики. Дождь лил стеной, организаторы думали-думали, и в итоге прекратили заезд, раздав топ-10 положенные в этом случае половину очков.

Из-за осадков не состоялась и третья практика «Гран-при Штирии». Квалификация все же прошла – пусть и с задержкой почти в 40 минут. И здесь наш единственный гонщик тоже отнюдь не блеснул. Да, во втором сегменте Даниилу Квяту серьезно помешал Шарль Леклер – за что монегаск теперь оштрафован на три позиции (и стартует 14-м). Но после этого у пилота «Альфа Таури» еще было достаточно времени, чтобы улучшить свое положение. Ошибки сделать этого не дали. И если Пьер Гасли – напарник уфимца – вышел в финал и стал там 8-м, Квят в итоге остался 14-м (но стартует 13-м).