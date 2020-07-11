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Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»
11 июля 22:00
автор: Николай Мысин

Что может Шварцман, Шумахеру не дано. Россиянин выиграл гонку и вышел в лидеры «Формулы-2»

Победу посвятил отцу, который умер от коронавируса в апреле. Напарник Роберта – сын Михаэля Шумахера Мик – остался четвертым.

ДОЖДЬ ПРОТИВ ВСЕХ

А мы могли и не дождаться этой гонки. Как хорошо, что все же дождались!

Ливень спутал все планы. Расписание сбилось. Пилоты не понимали, к чему им готовиться. График субботы был весьма плотным – гонка «Формулы-3», потом – 3-я практика и квалификация «Формулы-1», потом – заезд «Формулы-2». Везде представлены россияне. И за всех мы болели. Но с самого начала у наших ребят «не пошло».

Александр Смоляр, наш единственный гонщик в Ф3 (как и Шварцман, он входит в программу SMP Racing), отмечал накануне, что дождя не боится. Мол, знает и умеет ездить в столь сложных условиях. В итоге – он стал первым, кого развернуло на залитой водой трассе. При этом, развернуло крайне неудачно – болид сахалинца ударился в стену, из-за чего сломалась подвеска. Как итог – сход и почти наверняка загубленный воскресный спринт: прорваться в очки с последней позиции здесь почти нереально.

При этом саму гонку «Формулы-3» остановили на 15-м круге. Смоляр стал первым, но не единственным, кто допустил серьезную ошибку. Вылетали и другие гонщики. Дождь лил стеной, организаторы думали-думали, и в итоге прекратили заезд, раздав топ-10 положенные в этом случае половину очков.

Из-за осадков не состоялась и третья практика «Гран-при Штирии». Квалификация все же прошла – пусть и с задержкой почти в 40 минут. И здесь наш единственный гонщик тоже отнюдь не блеснул. Да, во втором сегменте Даниилу Квяту серьезно помешал Шарль Леклер – за что монегаск теперь оштрафован на три позиции (и стартует 14-м). Но после этого у пилота «Альфа Таури» еще было достаточно времени, чтобы улучшить свое положение. Ошибки сделать этого не дали. И если Пьер Гасли – напарник уфимца – вышел в финал и стал там 8-м, Квят в итоге остался 14-м (но стартует 13-м).

В «Формуле-2» два из трех россиян тоже остались не у дел. Артем Маркелов не добрался до старта – вылетел в гравий уже на формировочном круге! В итоге – заблаговременный сход. Никита Мазепин, стартовавший в конце, не смог добраться до очков – и это было ожидаемо.

Но что же сотворил третий из наших Роберт Шварцман!

«ЭТА ПОБЕДА – ДЛЯ ПАПЫ»

Не могу прогреть масло. Держу высокие обороты, температура все равно низкая. В чем проблема? – пугая нас (и, конечно, команду), спрашивал Роберт у боксов «Премы» в начале гонки.

Заезд стартовал в условиях все того же дождя, в режиме сейфти-кара. Первые несколько кругов болиды ехали вслед за машиной безопасности, и даже так пилотам приходилось несладко. А Роберта, как оказалось, подвела еще и машина. К счастью, организаторы вновь вывесили красный флаг, зазвав всех на пит-лейн. При этом отменять заезд не стали! Примерно лишних полчаса механики Шварцмана потратили не впустую – все проблемы решили.

А мы увидели одну из лучших гонок, какие в принципе могли быть! Поскольку наш парень – рвал и метал!

В квалификации Роберт остался шестым. На старте (на нормальном старте, уже без сейфти-кара) слегка откатился назад. А после сделал все, как умеет. Наращивал темп, в шикарнейшей борьбе прошел Люку Гьотто, вовремя выбрал время дли пит-стопа, сразу после этого опередил соперника по молодежной программе «Феррари» Каллума Айоллта, после – нагнал и обогнал (в напряженном, завораживающем поединке) китайца Чжоу Гуанью (один из фаворитов серии). И, наконец, отбился от атак Юки Цуноды на финишном круге – японца подвели механики, немного затянув ему пит-стоп, после чего он потерял первое место и мчал, быстрее ветра…. Но Шварцмана пройти не смог.

Кто видел заезд, тот забыл, как дышать. И как же здорово было услышать российский гимн в честь нашего парня! Добывшего красивую победу всего в своем третьем заезде в «Формуле-2».

Это для папы. Я надеюсь, он видит меня – оттуда, сверху. Это все для него! – признался Роберт после финиша.

Михаил Шварцман, вложивший в сына и деньги, и душу, скончался в апреле – от коронавируса. Его мечтой было увидеть, как Роберт выступит в «Формуле-1». Сейчас же Шварцман-младший сделал шикарную заявку на то, чтобы попасть в чемпионат мира уже на будущий год. Дело не только в лидерстве в «Формуле-2», которое он себе обеспечил. Просто все остальные пилоты академии «Феррари» пока заметно уступают россиянину. Включая Мика Шумахера.

Напарник Роберта по «Према» остался четвертым. Опередить Чжоу в том же месте и тем же способом, как это сделал Шварцман, он просто не смог. Не хватило ни скорости. Ни мастерства. Ни таланта.

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