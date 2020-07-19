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«Гонка на выносливость»: яркая ливрея, новые напарники и пьедестал на старте сезона
19 июля 22:59
автор: Елена Коновальцева

«Гонка на выносливость»: яркая ливрея, новые напарники и пьедестал на старте сезона

После долгой коронавирусной паузы стартовал новый сезон Европейской серии Ле-Ман.

Знаменитая гоночная трасса, которая по праву носит имя Поля Рикара, дождалась своего излюбленного старта. Чего только за полвека не видела эта трасса с уникальным покрытием! Одно из самых живописных мест на свете – французское местечко Ле-Кастелле, что в 30 километрах к востоку от Марселя, приняло гонку нового сезона.

Почему «гонка на выносливость»? Потому что за четыре часа может произойти что угодно. И команде G-Drive Racing, которая стала в прошлом году победителем Азиатской серии (несмотря на то, что принимала участие там впервые), это хорошо известно. Трасса короткая, скоростные участки в конце 90-х здесь убрали.

Но Роман Русинов, пилот и менеджер G-Drive Racing, был в приподнятом настроении до старта:

- Пауза вынужденная оказалась долгой. Но мы готовились. Провели время с максимальной пользой – и для себя, и для нашего прототипа Aurus 01. Поработали над цветовым дизайном. Новая ливрея – эдакий симбиоз хорошо узнаваемых фирменных цветов команды и раскраски, которая использовалась в прошлом сезоне в Азиатской серии Ле-Ман и была принята болельщиками очень позитивно. Уверен, что новый дизайн придется болельщикам по душе, ведь особое внимание мы уделили тому, чтобы гоночная машина смотрелась привлекательно и эффектно со всех ракурсов, и при любой освещенности. За последние месяцы я истосковался по гонкам, наконец-то сезон стартует. В преддверии первого этапа мы провели в Ле-Кастелле тесты, собрали много полезной информации и полностью готовы к долгожданному гоночному уик-энду. С моими новыми напарниками – Миккелем Йенсеном и Ником де Врисом, мы приложим все силы, чтобы подтвердить статус сильнейшей команды.

Важный нюанс: если раньше на автодром, считающийся чуть ли не идеальным в мире если раньше этап в Ле-Кастелле выпадал на середину сезона, то теперь именно здесь проходит первый старт серии. И уже квалификация показала, что желание подтвердить статус сильнейших – не пустые слова. Экипаж G-Drive Racing стартовал, в итоге, из первого ряда. Правда, к финишу шёл уже третьим. Но пьедестал – хороший задел на старте сезона.

Протокол. Европейская серия Ле-Ман.

1 этап. Ле-Кастелле.

1. United Autosports - 4:00:50,054.

2. Graff - 4:01:07,158.

3. G-Drive Racing - 4:01:11,200.

4. United Autosports . 5. Coolracing. 6. Richard Mille Team.

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