Экипаж «G-Drive Racing» не добрался до финиша и выпал из тройки лидеров

Итак, очередной старт престижных кольцевых автогонок Европейской серии Ле-Ман. Гонка прошла в значимом месте – в итальянской Монце, на одноименном легендарном автодроме, неподалеку от Милана. Стало уже общим местом рассуждать, что эта трасса более требовательна к мощности мотора, нежели к аэродинамическим качествам машины и мастерству гонщика. Но все это не сильно помогло в итоге: ни скорость, ни высокий класс пилотов не позволили экипажу «G-Drive Racing» добраться до финишной прямой.

В прошлом году прототип «G-Drive Racing» занял в Королевском парке высшую ступень пьедестала. Команда оченть ждала возможности повторить тот успех.

- Всегда с большим удовольствием приезжаю в Монцу. Это потрясающее место для гонок, – делился впечатлениями перед стартом пилот «G-Drive Racing» Роман Русинов. – Трасса находится на территории красивого парка, где сохранились элементы ее первоначальной конфигурации в виде огромного овала, который напоминает об историческом наследии Монцы и уникальности этого места для мирового автоспорта. На этой трассе машина испытывает серьезные нагрузки на двигатель, подвеску и тормоза. Важно следить за износом многих деталей и подбирать оптимальные настройки.

С одной стороны, чтобы добиться максимальной скорости на прямых, нужны низкие уровни прижимной силы и лобового сопротивления. С другой, машина должна быть стабильна на торможениях, иметь достаточное механическое и аэродинамическое сцепление с трассой.

- Наш прототип готов к этим испытаниям. В прошлом году именно в Монце наша команда одержала первую победу для Aurus на международной гоночной арене. Борьба обещает быть очень упорной, но у нас есть все необходимое, чтобы повторить прошлогодний успех, - говорит перед стартом Роман.