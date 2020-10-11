ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Экипаж «G-Drive Racing» не добрался до финиша и выпал из тройки лидеров
11 октября 21:44
автор: Елена Коновальцева

Экипаж «G-Drive Racing» не добрался до финиша и выпал из тройки лидеров

Это была первая гонка после главного события автомобильного сезона – «24 часа Ле-Мана». Напомним, что там команда «G-Drive Racing» рвалась к победе, но, увы, осталась без пьедестала.

Итак, очередной старт престижных кольцевых автогонок Европейской серии Ле-Ман. Гонка прошла в значимом месте – в итальянской Монце, на одноименном легендарном автодроме, неподалеку от Милана. Стало уже общим местом рассуждать, что эта трасса более требовательна к мощности мотора, нежели к аэродинамическим качествам машины и мастерству гонщика. Но все это не сильно помогло в итоге: ни скорость, ни высокий класс пилотов не позволили экипажу «G-Drive Racing» добраться до финишной прямой.

В прошлом году прототип «G-Drive Racing» занял в Королевском парке высшую ступень пьедестала. Команда оченть ждала возможности повторить тот успех.

- Всегда с большим удовольствием приезжаю в Монцу. Это потрясающее место для гонок, – делился впечатлениями перед стартом пилот «G-Drive Racing» Роман Русинов. – Трасса находится на территории красивого парка, где сохранились элементы ее первоначальной конфигурации в виде огромного овала, который напоминает об историческом наследии Монцы и уникальности этого места для мирового автоспорта. На этой трассе машина испытывает серьезные нагрузки на двигатель, подвеску и тормоза. Важно следить за износом многих деталей и подбирать оптимальные настройки.

С одной стороны, чтобы добиться максимальной скорости на прямых, нужны низкие уровни прижимной силы и лобового сопротивления. С другой, машина должна быть стабильна на торможениях, иметь достаточное механическое и аэродинамическое сцепление с трассой.

- Наш прототип готов к этим испытаниям. В прошлом году именно в Монце наша команда одержала первую победу для Aurus на международной гоночной арене. Борьба обещает быть очень упорной, но у нас есть все необходимое, чтобы повторить прошлогодний успех, - говорит перед стартом Роман.

В отличие от третьего этапа - во Франции, весь заезд прошел в светлое время суток. Не было и осадков. Зато итальянская осень приготовила подарок в виде листопада, без которого представить октябрь в Королевском парке Монцы невозможно.

Экипаж «G-Drive Racing» под номером 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Миккаэль Йенссен) стартовал со второй линии (третье место в квалификации), но защитить титул чемпиона Монцы Роману Русинову и его партнерам не удалось. Не пройдя и половины дистанции, прототип был вынужден вернуться в боксы, что отбросило экипаж на последнее место в зачете LMP2.

«G-Drive Racing» по итогам 4-часового заезда в общем зачете опустился четвертое место. А победу в гонке, в которой были и столкновения, и сходы, и желтые флаги, праздновал экипаж «United Autosports», укрепивший свои позиции в борьбе за победу в сезоне.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Отменен чемпионат Европы по фехтованию 2020 года13 октября ожидается вторая осенняя пресс-конференция компании AppleФНЛ. Смена лидера и первая победа КержаковаЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика