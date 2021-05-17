Уступив только бельгийцам… Экипажи G-Drive Racing — на втором и третьем местах

СРЕДИ ЖИВОПИСНЫХ ХОЛМОВ

Легендарный «Ред Булл Ринг» — один из самых известных на европейском континенте автодромов. Он укрыт деревьями между видавших многое холмов. Штрия – место, само по себе историческое. Второй этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) проходил в именно в здешней живописной местности.

История трассы уходит корнями в конец 60-х, когда она называлась «Остеррайхрингом» и была сверхскоростной и невероятно опасной. В конце XX века трассу перестроили — она стала безопаснее, но все равно сохранила динамичный характер. А когда вокруг Шпильберга реконструировали инфраструктуру, «Ред Булл Ринг», как он начал называться в честь новых владельцев, стал регулярно принимать гонки самого высокого уровня — в том числе ELMS.

ТЕПЕРЬ ВТОРЫЕ

В последний раз эта гонка входила в календарь серии в 2018 году и тогда победу в ней одержала G-Drive Racing — верхнюю ступень подиума с Романом Русиновым разделили тогда Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола.

И в этом году российская команда вновь была в числе главных претендентов на победу — и возглавляла гонку за 18 минут до финиша, однако Франко Колапинто после короткого пит-стопа не смог сдержать Луи Делетраза из Team WRT, и в итоге бельгийская команда одержала вторую победу подряд — месяцем ранее экипаж № 41 в составе уже выиграл «4 часа Барселоны». Таким образом, Делетраз и его товарищи — экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица и китайский спортсмен Йе Йифей — упрочили лидерство в турнирной таблице.

Экипаж G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто) в итоге финишировал вторым, опередив другой автомобиль российской команды — Aurus 01-Gibson № 25 (Роберто Мери, Руи Андраде и Джон Фальб). Кроме того, экипаж № 25 одержал победу в зачёте LMP2 Pro-Am Cup, на круг опередив ближайших соперников из Racing Team Turkey.