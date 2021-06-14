Есть наши подиумы! Как прошел старт сезона немецкой Ф-4

ТРОЕ НАШИХ!

Уже через пару недель знаменитая трасса «Ред Булл» примет сразу два этапа «Формулы-1» (сначала Гран-при Австрии, а через неделю — Гран-при Штирии), ну а в этот уик-энд австрийский автодром стал местом старта нового сезона немецкой «Формулы-4» — одного из ведущих молодежных чемпионатов «начального» уровня. В нем выступают сразу три представителя России: Никита Бедрин, Кирилл Смаль и Владислав Ломко.

КУРЬЕЗЫ КВАЛИФИКАЦИИ

По итогам первой квалификации поул-позишен заявил Оливер Бирман, уверенно опередивший соперников. Сын экс-пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи Себастьян стал третьим. Что же до россиян, то Смаль показал седьмой результат, Ломко — девятый, Бедрин — 17-й, но оказался лучшим среди новичков.

Вторая часть квалификации на «Ред Булл Ринге» обернулась курьезом. Сессия была остановлена менее чем за пять минут до окончания времени и, согласно регламенту, уже не должна была возобновляться. Однако судьи позабыли про регламент и вновь вывесили зеленые флаги, что позволило улучшить свои результаты многим гонщикам. Но уже по окончании заездов все эти «незаконные» круги были аннулированы, что привело к серьезным перестановкам на стартовой решетке второй гонки. Например, Бирман лишился второго поула, уступив первую позицию Тиму Трамницу. У Смаля оказалось 11-е время, у Бедрина — 16-е, Ломко стал 19-м.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ НОВИЧКОВ

В первой гонке Смалю и Бедрину удались хорошие прорывы. Кирилл после старта с седьмой позиции пробился на подиум, финишировав позади Бирмана и Монтойи. Смаль даже прессинговал колумбийца, но не сумел подобрать ключей к обороне и под занавес гонки уже сам справился с давлением Трамница. Бедрин, стартовавший 17-м, к финишу отыграл пять мест, причем оказался всего в секунде от девятой позиции — ее занял Ломко. Как видно, если бы квалификация сложилась для Никиты успешнее, у него были все шансы войти в очковую зону. Ну а так россиянин стал лучшим среди новичков.

СЦЕНАРИЙ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вторая субботняя гонка прошла по похожему сценарию: Бирман победил, Смаль и Бедрин прорывались. Вот только Кириллу на сей раз предстояло стартовать 11-м, и к финишу он выбрался на шестое место, зато опередив Монтойю. Бедрин опять оказался рядом с очковой зоной, отыграв пять позиций и добившись 11-го результата. Итальянец Бращи опередил Бедрина всего на шесть десятых! Позади Никиты финишировал Ломко, так что два россиянина стали первыми, кто не заработал очков, но Бедрин вновь оказался быстрейшим новичком.