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«8 часов Портимана»: премьеры, проблемы, штрафы и победная тактика
14 июня 18:50
автор: Елена Коновальцева

«8 часов Портимана»: премьеры, проблемы, штрафы и победная тактика

Вторым этапом нового сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость стал марафон «8 часов Портимана». Двум экипажам «Тойоты» пусть и не без проблем, но удалось справиться с «Альпин».

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГОНОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Участники сезона-2021 FIA WEC, переварив впечатления от дебютного этапа в Спа, отправились на автодром «Алгарве» в португальском Портимане. Эта трасса, конечно, не так знаменита, как легендарный «Спа-Франкоршам», но с 2020 года тоже может похвастаться, что принимала у себя этап Формулы-1. Причём Ф-1 добралась до «Алгарве» даже раньше FIA WEC, для которой нынешний этап стал первым в истории в Портимане. Ранее здесь шесть раз проходили этапы Европейской серии Ле-Ман, а теперь автодром вышел на глобальный уровень гонок на выносливость.

Именно в Португалии дебютировал ещё новый автомобиль топ-категории «гиперкаров»: вслед за «Тойотой» свою новинку представила команда «Гликенхаус». Премьера предсказуемо не обошлась без проблем: в квалификации новички не смогли бросить вызов не то что «Тойоте» и «Альпин», но даже лидерам зачёта LMP2: на счету пока единственного экипажа только 11-й результат. Что же до сражения двух фаворитов, то гиперкар «Тойоты» не справился с перекрашенным прошлогодним Rebellion: Матьё Ваксивьер на одну десятую опередил Брендона Хартли. Майк Конвей из второго экипажа «Тойоты» оказался ещё на десятую медленнее.

В зачёте LMP2 борьбу за поул вели два экипажа Jota Sport, и в итоге Том Бломквист опередил Антониу Феликса да Кошту. Экипаж Team WRT в составе Робина Фряйнса, Фердинанда фон Габсбурга из знаменитой династии и Шарля Милези показал пятый результат, уступив лучшему результату своего класса четыре десятые.

ЯПОНСКАЯ АТАКА

В гонке первую пару часов экипаж «Альпин» сохранял надежду на победу в абсолютном зачёте, опережая две «Тойоты», но затем японцы перешли в контратаку, оставили французов позади и в доминирующем стиле довели дело до победного конца. При этом не обошлось без внезапного применения командной тактики: незадолго до финиша Себастьену Буэми по радио приказали пропустить вперёд Хосе-Марию Лопеса, чтобы проверить, не сдерживает ли швейцарец аргентинца. Буэми не отстал — и вскоре получил от команды разрешение выйти обратно вперёд. Так что пусть и не без странных манипуляций, но «Тойота» оформила победный дубль. Что же касается дебютантов из «Гликенхауса», то экипажу удалось увидеть клетчатый флаг, но с отставанием в 53 круга: болезни роста никто не отменял, плюс не удалось избежать столкновения с одним из соперников, последствия которого потребовали ремонта.

В категории LMP2 на первых порах борьбу за лидерство вели Робин Фряйнс из Team WRT и Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland. Фряйнсу удалось вырваться вперёд, но гонку сильно подпортили сразу два штрафа: за превышение скорости на пит-лейне и за игнорирование синих флагов. В итоге экипаж Team WRT финишировал четвёртым, хотя почти до конца претендовал на подиум.

СРАЖЕНИЕ ЗА ПОДИУМ

Ну а сражение за победу в итоге развернулось между экипажами Jota Sport. Всё началось ещё на старте, когда да Кошта развернул обладателя поула Бломквиста. Эта неудача не выбила Тома и его экипаж из колеи — со временем машина под №28 возглавила гонку в своём классе. Но злой гений Бломквиста да Кошта огорчил его второй раз за день — на сей раз, просто обгоном в споре за победу. Вместе с Антониу на верхнюю ступень подиума поднялись Энтони Дэвидсон и Роберто Гонсалес.

ИТОГИ И ПРОТОКОЛЫ

В зачете LMGTE Pro гонку выиграл экипаж AF Corse в составе Алессандро Пьер Гуиди и Джеймса Каладо, а в классе LMGTE Am не было равных команде Cetilar Racing и её пилотам Роберто Лакорте, Джорджио Сернаджотто и Антонио Фуоко.

Следующий этап FIA WEC — гонка «6 часов Монцы» — пройдёт 18 июня на знаменитом «Аутодромо Национале» в пригороде Милана.

FIA WEC. «8 часов Портимана». Топ-7:

1. С. Буэми, Б. Хартли, К. Накадзима (Toyota Gazoo Racing №8 / Hypercar H) — 300 кругов
2. М. Конвей, К. Кобаяси, Х.-М. Лопес (Toyota Gazoo Racing №7 / Hypercar H) +1.800
3. Н. Ляпьер, А. Негран, М. Ваксивьер (Alpine Elf Matmut №36 / Hypercar) +1:08.597
4. Э. Дэвидсон, А. Феликс да Кошта, Р. Гонзалес (Jota №38 / LMP2) +4 круга
5. Т. Бломквист, Ш. Гелаэл, С. Вандорн (Jota №28 / LMP2) +4 круга
6. Ф. Альбукерке, Ф. Хэнсон, Ф. Шерер (United Autosports USA №22 / LMP2) +5 кругов
7. Р. Фряйнс, Ф. Габсбург, Ш. Милези (Team WRT №31 / LMP2) + 5 кругов.

источник: «Советский спорт»
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