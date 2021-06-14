«8 часов Портимана»: премьеры, проблемы, штрафы и победная тактика

ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГОНОК НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

Участники сезона-2021 FIA WEC, переварив впечатления от дебютного этапа в Спа, отправились на автодром «Алгарве» в португальском Портимане. Эта трасса, конечно, не так знаменита, как легендарный «Спа-Франкоршам», но с 2020 года тоже может похвастаться, что принимала у себя этап Формулы-1. Причём Ф-1 добралась до «Алгарве» даже раньше FIA WEC, для которой нынешний этап стал первым в истории в Портимане. Ранее здесь шесть раз проходили этапы Европейской серии Ле-Ман, а теперь автодром вышел на глобальный уровень гонок на выносливость.

Именно в Португалии дебютировал ещё новый автомобиль топ-категории «гиперкаров»: вслед за «Тойотой» свою новинку представила команда «Гликенхаус». Премьера предсказуемо не обошлась без проблем: в квалификации новички не смогли бросить вызов не то что «Тойоте» и «Альпин», но даже лидерам зачёта LMP2: на счету пока единственного экипажа только 11-й результат. Что же до сражения двух фаворитов, то гиперкар «Тойоты» не справился с перекрашенным прошлогодним Rebellion: Матьё Ваксивьер на одну десятую опередил Брендона Хартли. Майк Конвей из второго экипажа «Тойоты» оказался ещё на десятую медленнее.

В зачёте LMP2 борьбу за поул вели два экипажа Jota Sport, и в итоге Том Бломквист опередил Антониу Феликса да Кошту. Экипаж Team WRT в составе Робина Фряйнса, Фердинанда фон Габсбурга из знаменитой династии и Шарля Милези показал пятый результат, уступив лучшему результату своего класса четыре десятые.

ЯПОНСКАЯ АТАКА

В гонке первую пару часов экипаж «Альпин» сохранял надежду на победу в абсолютном зачёте, опережая две «Тойоты», но затем японцы перешли в контратаку, оставили французов позади и в доминирующем стиле довели дело до победного конца. При этом не обошлось без внезапного применения командной тактики: незадолго до финиша Себастьену Буэми по радио приказали пропустить вперёд Хосе-Марию Лопеса, чтобы проверить, не сдерживает ли швейцарец аргентинца. Буэми не отстал — и вскоре получил от команды разрешение выйти обратно вперёд. Так что пусть и не без странных манипуляций, но «Тойота» оформила победный дубль. Что же касается дебютантов из «Гликенхауса», то экипажу удалось увидеть клетчатый флаг, но с отставанием в 53 круга: болезни роста никто не отменял, плюс не удалось избежать столкновения с одним из соперников, последствия которого потребовали ремонта.

В категории LMP2 на первых порах борьбу за лидерство вели Робин Фряйнс из Team WRT и Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland. Фряйнсу удалось вырваться вперёд, но гонку сильно подпортили сразу два штрафа: за превышение скорости на пит-лейне и за игнорирование синих флагов. В итоге экипаж Team WRT финишировал четвёртым, хотя почти до конца претендовал на подиум.