Крупнейший офф-роуд проект России «Ладога Трофи» прошел в окрестностях Ладожского озера

Это международный внедорожный авто фестиваль, который проводится в окрестностях Ладожского озера уже 25 лет подряд. В нем ежегодно принимают участие около тысячи автолюбителей из множества стран. 12 категорий участников, начиная с мотоциклов, заканчивая крупногабаритными вездеходами. 3 оборудованных лагеря с комфортными условиями проживания в живописных местах. Короче говоря, грузовик и маленький прицеп новых впечатлений и эмоций. Подробнее расскажет о том как прошел фестиваль руководитель медиа службы Роман Герасимов.

- Расскажите о самых ярких моментах прошедших соревнований.

- Был у нас экипаж на Ниве, в середине гонки у них сломалась задняя подвеска, они умудрились ее кое-как починить с помощью палок и веревок и продолжить выступать. Они смогли пройти очень сложный этап, где нужно было ехать по огромным валунам, честно, я думал, что они уже на этом этапе завершат гонку, однако не представляете мое удивление, когда я увидел их на заключительном этапе, который заключался в преодолении брода. А чтобы вы понимали, глубина там достигает более полутора метров, я там прямо-таки плыл с камерой над водой, а им было по крышу. Водитель сидел по грудь под водой, было сложно, но они заняли первое место в категории «Adventure». Также мы считаем, что кто прошел Ладогу до конца, тот уже победитель. Конечно, получить призовые места это очень круто, но то, что ты смог перебороть себя, приехать и проехать, это уже говорит о многом. Ты ставишь большой жирный пунктик «я прошел Ладогу», это незабываемое событие, о котором ты будешь рассказывать своим детям и внукам.

Еще из ярких событий, было грустно, когда экипаж на крайне хорошо оборудованной машине сошел с трассы, потому что двигатель получил гидроудар. Там просто была дырка в двигателе, которую, к сожалению, уже не починить. Они очень расстроились, чуть ли не плакали, так что это соревнование очень эмоционально наполненное.

Фото: Марии Панковой

- Если говорить о контингенте участников, кого больше бывалых или новичков?

- У нас на Ладоге существует традиция посвящения в джиперы. Все кто приезжают к нам в первый раз, выстраиваются в колонну на песчаном берегу, далее директор фестиваля берет ведерко с грязью и мажет им две полоски на лице, как настоящим бойцам. Судя по той толпе, которая каждый год выстраивается перед сценой, и хвост ее уходит в темноту, можно точно утверждать, что каждый раз к нам приезжает все больше и больше новых людей. Несомненно, есть и спортсмены, которые выбирают участие в Ладоге, как ежегодное мероприятие, но многие из них, говорят, что они уже один раз прошли и им хватило. Это действительно тяжелое испытание не только для машины, но и для твоего характера, поэтому на следующие года многие участники не ездят, так как уже получили те насыщенные эмоции. Но есть также и целые объединения автомобилистов, которые каждый год клеят звездочки себе на машины, по итогу прохождения Ладоги.

Фото: Марии Панковой

- Соревнование международное, в связи с эти возникают ли какие-то конфликты между участниками из разных стран?

- За мою практику не сталкивался. На Ладоге царит атмосфера единства духа. Там собираются люди, любящие автомобили, экстрим. Все объединены общей идеей, поэтому все очень дружелюбные, знакомятся друг с другом несмотря на языковые барьеры. Все всегда друг другу помогают, начиная с готовки, заканчивая вытягивания машины из болота. Очень интересная деталь, что все друг другу улыбаются, даже если не знакомы между собой. Иностранцы всегда на позитиве, потому что для них это необычайный опыт, они приезжают большими компаниями и получают неописуемые эмоции. Все относятся друг к другу действительно с уважением. Внедорожный спорт выше национальности, он объединяет.

Фото: Марии Панковой

- Были ли сложности в плане организации мероприятия? Как коронавирус повлиял на проведение соревнований?

- Основная сложность была в транспортировке машин, так как многие сухопутные границы закрыты, те кто хотели приехать, у них, к сожалению, не вышло. Все 25 лет команда организаторов примерно одна и та же, поэтому все маневры организационные настолько отработаны, что крупных проблем почти не возникает. У нас очень профессиональная служба безопасности. Она оперативно решает любые проблемы и реагирует, если возникают жалобы на громких соседей. В этом плане мы не допускаем каких-то потасовок и ругани.

- Почему на Ладогу так стремятся попасть?

- Во многих странах Европы просто нет таких разноплановых и больших территорий, где можно свободно поездить. Такой простор и вариативность местности есть только в России

Фото: Марии Панковой

- Участники остались довольны фестивалем?

- На финише, да и на протяжении всех дней соревнования я видел счастливые лица людей. На награждении спортсмены были безумно счастливы, что наконец сложности закончились и главное они смогли их преодолеть. Все конкуренты становятся друзьями к концу гонки. Эмоции правда непередаваемые, это нужно хоть раз в жизни, но прочувствовать. Это как олимпиада среди внедорожников.

- Встречали ли вы негативные комментарии?

- Не знаю, поверите ли вы или нет, но не встречал. Критика конечно может быть, но сколько бы мы не мониторили соц-сети, мы не видели пока ни одного недовольства со стороны участников, и нас это очень радует. Это показывает, что мы делаем качественную работу.

- В чем залог успеха Ладоги?

- Уникальность природы, единый дух участников из разных стран, возможность участия всех видов авто транспорта и конечно же любовь к спорту.