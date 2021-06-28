Итальянская Формула-4: Подиума нет, но есть новый опыт…

СМАЛЬ СТАЛ ЛУЧШИМ ИЗ НАШИХ

Третий этап итальянской Формулы-4 прошёл в этот уик-энд на автодроме «Валлелунга», который расположен в 30 с небольшим километрах от Рима. Уик-энд как обычно состоял из трёх гонок и двух квалификаций, причём последние прошли в пятницу, а все боевые заезды были запланированы на воскресенье.

На скоростной трассе «Валлелунга» российским пилотам не удалось отметиться подиумами, но уик-энд принёс много опыта. Пусть и не всегда приятного...

В первой квалификации лучшим из россиян стал Кирилл Смаль, отметившийся победой на старте сезона. В этот раз Смаль занял седьмое место, в то время как Влад Ломко расположился на 13-й строчке, а Никита Бедрин из Van Amersfoort Racing занял 19-ю позицию.

Во второй сессии Смаль показал восьмое время, а вот другие россияне подтянулись: Ломко занял 11-е место, Бедрин — 13-е. Победил же во второй квалификации Себастьян Монтойя — сын легендарного пилота Формулы-1 и IndyCar, а в первой сессии лучшим был лидер чемпионата Оливер Бирман.