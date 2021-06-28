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Итальянская Формула-4: Подиума нет, но есть новый опыт…
28 июня 14:08
автор: Елена Коновальцева

Итальянская Формула-4: Подиума нет, но есть новый опыт…

Боевым вышел уик-энд россиян в итальянской Формуле-4. Столкновение и прорыв в топ-5!

СМАЛЬ СТАЛ ЛУЧШИМ ИЗ НАШИХ

Третий этап итальянской Формулы-4 прошёл в этот уик-энд на автодроме «Валлелунга», который расположен в 30 с небольшим километрах от Рима. Уик-энд как обычно состоял из трёх гонок и двух квалификаций, причём последние прошли в пятницу, а все боевые заезды были запланированы на воскресенье.

На скоростной трассе «Валлелунга» российским пилотам не удалось отметиться подиумами, но уик-энд принёс много опыта. Пусть и не всегда приятного...

В первой квалификации лучшим из россиян стал Кирилл Смаль, отметившийся победой на старте сезона. В этот раз Смаль занял седьмое место, в то время как Влад Ломко расположился на 13-й строчке, а Никита Бедрин из Van Amersfoort Racing занял 19-ю позицию.

Во второй сессии Смаль показал восьмое время, а вот другие россияне подтянулись: Ломко занял 11-е место, Бедрин — 13-е. Победил же во второй квалификации Себастьян Монтойя — сын легендарного пилота Формулы-1 и IndyCar, а в первой сессии лучшим был лидер чемпионата Оливер Бирман.

Именно Бирман выиграл все три гонки, значительно упрочив свои позиции в общем зачёте. Россиянам, увы, в этот уик-энд на подиуме побывать не удалось. В первом заезде Смаль финишировал седьмым, а Ломко взял два балла за девятую позицию. Бедрин, стартовавший 25-м, прорвался на 16-ю строчку.

Во втором Смаль поднялся до шестой позиции, в то время как Бедрин и Ломко до финиша не добрались — на 12-м круге между двумя россиянами произошло жёсткое столкновение. Оба в итоге сошли с дистанции, а Ломко не смог выйти на старт третьего заезда.

В КЛИНЧЕ – В ГРАВИЙ!

Ещё один крупный инцидент произошёл в третьей гонке — в скоростном повороте китайский гонщик Ченью Хан не заметил атаковавшего внутри Джошуа Дюрксена, из-за чего два болида сошлись в клинче и на огромной скорости вылетели в гравий. Заезд пришлось остановить на полчаса красными флагами, но никто из спортсменов не пострадал.

Ну а после рестарта болельщиков ждал захватывающий финиш, в котором Оливер Бирман и Себастьян Монтойя буквально до последнего поворота сражались за победу, но колумбийцу так и не удалось провести обгон. Для россиян этот заезд также получился наиболее результативным — Кирилл Смаль финишировал пятым, набрав дополнительные десять очков в общий зачёт. Никита Бедрин закончил гонку на 15-й позиции и завоевал лучший результат за уик-энд.

ИТОГИ, ПРОТОКОЛЫ…

В общем зачёте по-прежнему лидирует Оливер Бирман, но его ближайшим преследователем теперь стал Тим Трамниц. Себастьян Монтойя поднялся на третью строчку, Кирилл Смаль сохранил четвёртую позицию, а Леонардо Форнароли откатился на пятое место. Влад Ломко с 37-ю баллами расположился восьмым, а у Никиты Бедрина за этот этап очков нет, а на предыдущем он набрал 11.

Итальянская Формула-4. Общий зачёт после трёх этапов (топ-5)

1. Оливер Бирман — 182 очка

2. Тим Трамниц — 116

3. Себастьян Монтойя — 99

4. Кирилл Смаль — 90

5. Лонардо Форнароли — 89

...8. Влад Ломко — 37

...17. Никита Бедрин — 11.

Следующий этап итальянской Формулы-4 пройдёт 24-25 июля на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

источник: «Советский спорт»
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