Организатор Crazy Wheels Show Олег Капкаев: Самое удивительное в жизни – это люди

Я много лет знаком с организатором фестиваля Игорем Ивановичем Щербаковым. Он целеустремленный, талантливый. Он большой молодец и умеет создавать мероприятия с нуля. Шоу необычных мотоциклов Crazy Wheels стало настоящим украшением фестиваля St. Petersburg Harley Days. Можно заставить двигаться все! В шоу принимают участие мои мотоциклы и творения других умельцев. Один из моих мотоциклов находился в Милане в Музее современного искусства. Его хотели купить для частной коллекции. Я уверен, что Crazy Wheels Show в Выборге получится замечательным.

Я люблю мотоциклы и у меня их много. И это не просто любовь. Еще я строю мотоциклы, создаю из того, что есть в мастерской. И на многих из них можно ездить. Они необычные, харизматичные, создают настроение для владельца и окружающих. В них вся жизнь – многогранная и интересная, как дорога, на которой вне зависимости от социального положения все равны. В мотоциклах отражается внутренняя свобода.

Они разные. Люди создают такие мотоциклы, потому что им становится скучно. Я, например, горжусь своим мотоциклом «Антикризис». А в целом всегда хочется сделать то, от чего разыграется фантазия! Это большой эмоциональный заряд и воспоминания на долгие годы.

Большой и блестящий мотоцикл из салона немного настораживает, а то, что ты делаешь руками максимально тебе близко и доступно. Это увлечение, любимое хобби. Мотоцикл ничем не отличается от вышивания крестиком.

О байкерских фестивалях

Я часто бываю на таких мероприятиях, некоторые из них похожи на большую деревенскую свадьбу. Байкеры слушают разную музыку, еда у них разная. Они живут мотоциклами и по-своему счастливы. Это люди вне толпы – дружные, хорошие и с характерами – со своим индивидуальным почерком и стилем. Как правило, они кочуют с фестиваля на фестиваль. Им это нужно для общения, солидарности и взаимопонимания.

А есть люди, для которых мотоцикл только средство передвижения. И вот здесь вступают в силу значимость приобретения, его внешний вид.

На байкерских фестивалях всегда есть о чем поговорить и кому пожать руку. И публика там всегда необычная.

О мотопутешествиях

Я объехал 132 страны. Как собираюсь? Просто сажусь на мотоцикл и в путь с небольшим количеством вещей. Иногда я делаю остановку в лесу, иногда у попутчиков. Я общаюсь и узнаю много нового. Меня везде принимают и редко дают промокнуть под дождем.

Я был в замечательном и древнем городе на левом берегу Онеги Архангельской области – Каргополе. Там живут прекрасные и душевные люди. Так, в путешествиях я стал собирать народные эпосы и сказания – яркие и иллюстрированные издания. Когда отъезжаешь 500 км от Москвы, то понимаешь, что жизнь другая, возвращаешься совершенно иным. Это целая система изменения восприятия себя. В маленьких городах жизнь кипит! И еще в дороге можно быть только настоящим.

О мотоклубах

Кто-то пьет дорогой коньяк, кто-то что-нибудь другое. У каждого свои увлечения. Наверное, в мотоклубы объединяются те, кто не забыл, каким был в детстве. Именно из детства – дух свободы и равенства. И игры во взрослую жизнь.

О самом важном для мотоциклиста

Особый склад ума и хороший только для него мотоцикл. Но мотоцикл – это не все. Самое главное – человек.

О том, почему нужно посетить мотофестиваль Baltic Rally

Это будет яркое и неординарное мероприятие в очень уютном и средневековом Выборге. Baltic Rally состоится и принесет много позитивных эмоций для всех! Ждем Вас с нетерпением!