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Иван Седов: Чагин удивлялся, что за ночь можно починить автомобиль после переворота
09 июля 11:36
автор: Павел Мхеидзе

Иван Седов: Чагин удивлялся, что за ночь можно починить автомобиль после переворота

Интервью «Советскому спорту» дал технический директор российской гоночной команды легкового дивизиона «ГАЗ Рейд спорт», участника ралли «Шелковый путь».

- «ГАЗ Рейд спорт» - это заводская команда завода «ГАЗ», которая заинтересована в том, чтобы автомобили этой марки участвовали в ралли рейдах и марафонах, в общем, представляли престиж завода на мировой арене, - подчеркнул Иван Седов. - Катаемся мы на автомобили «ГАЗель». Это гоночные автомобили, построенные с использованием максимального количества серийных узлов и агрегатов.

- Расскажите подробнее о том, как проходит марафон.
- Марафон проходит следующим образом. Практически все гонки - это ралли по безопасному бездорожью, с приключениями, с различными грунтами. Как правило, эти соревнования проходят несколько дней. В дневное время (во время прохождения спецучастка) пилот управляет автомобилем. Естественно кто быстрее, тот сильнее, задача прибыть из пункта А в пункт Б с минимальным временем.

В процессе гонки постоянно происходят различные события с точки зрения износа агрегатов, а также нежданчики, как, например, налет на камень, яму, кувырок на песчаной дюне. Это все бывает практически каждые соревнования. Сейчас мы находимся в так называемом бивуаке (лагере) ралли «Шелковый путь», где проходит ночной сервис.

- Что происходит в период ночного сервиса?
- Когда пилот прибыл в лагерь, он подходит к нашим механикам и жалуется на то, что его не устраивает в автомобиле. Начиная от оторванного колеса, заканчивая какими-то потусторонними шумами, которые могут вызывать тревогу. По этому перечню, которые предоставляют штурман и пилот, производится проверка и ремонт. Это первоочередное.

Также у нас есть регламентированный список, по которому идут работы. Например, через каждые три гоночных дня нужно поменять тормозные колодки. Независимо от того, жалуются на них или нет. Как правило, к утру машина иногда даже лучше, чем на старте, который был пару дней назад. Следующие дни такого же характера. Пока пилоты едут в другой город по внедорожью, мы отправляемся вслед за ними по дорогам общего пользования и уже встречаем их в следующем бивуаке, чтобы провести очередной сервис. Самый длинный марафон у нас был 14 дней, мы преодолели треть земного шара – от Москвы до Пекина. Вот так проходит марафон.

- Бывало ли такое, что вы полностью разбирали и собирали автомобиль обратно за ночь, вплоть до винтика?
- До винтика, конечно, просто нереально, поскольку спортивный автомобиль - это сложная конструкция, которая требует прохождения сертификации. Разобрать и собрать его в полях это близко к невозможному, но при этом иногда автомобиль получает такие повреждения, что приходится заменить практически все, что заставляет этот автомобиль передвигаться (двигатель, коробка, мосты).

Такие случаи у нас были. Помню ралли-марафон 2019 года. Ребята кувыркнулись на дюне, сразу прибежали комиссары. Они первым делом проверяют, чтобы не был поврежден каркас безопасности. Если он целый, то можно приступать к ремонту и попытаться утром выехать на старт. Есть требования, по которым все должно быть на месте: то есть лобовое стекло, фары и т.д. Работа закипела, и ровно в 5 утра Владимир Чагин (директор НП «КАМАЗ-Автоспорт») прибежал практически в пижаме проверить, успели ли мы починить автомобиль. У машины уже протирались стекла от следов пальцев механиков.

- Его реакция?
- Он говорит: «Можно я приведу свою команду показать, чтобы они не жаловались, что за ночь починить машину невозможно? Я вижу, что это возможно». Автомобиль утром выехал на старт и выглядел так, будто и не подвергалась ремонту после переворота.

источник: «Советский спорт»
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