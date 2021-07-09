Иван Седов: Чагин удивлялся, что за ночь можно починить автомобиль после переворота

- «ГАЗ Рейд спорт» - это заводская команда завода «ГАЗ», которая заинтересована в том, чтобы автомобили этой марки участвовали в ралли рейдах и марафонах, в общем, представляли престиж завода на мировой арене, - подчеркнул Иван Седов. - Катаемся мы на автомобили «ГАЗель». Это гоночные автомобили, построенные с использованием максимального количества серийных узлов и агрегатов.

- Расскажите подробнее о том, как проходит марафон.

- Марафон проходит следующим образом. Практически все гонки - это ралли по безопасному бездорожью, с приключениями, с различными грунтами. Как правило, эти соревнования проходят несколько дней. В дневное время (во время прохождения спецучастка) пилот управляет автомобилем. Естественно кто быстрее, тот сильнее, задача прибыть из пункта А в пункт Б с минимальным временем.

В процессе гонки постоянно происходят различные события с точки зрения износа агрегатов, а также нежданчики, как, например, налет на камень, яму, кувырок на песчаной дюне. Это все бывает практически каждые соревнования. Сейчас мы находимся в так называемом бивуаке (лагере) ралли «Шелковый путь», где проходит ночной сервис.

- Что происходит в период ночного сервиса?

- Когда пилот прибыл в лагерь, он подходит к нашим механикам и жалуется на то, что его не устраивает в автомобиле. Начиная от оторванного колеса, заканчивая какими-то потусторонними шумами, которые могут вызывать тревогу. По этому перечню, которые предоставляют штурман и пилот, производится проверка и ремонт. Это первоочередное.

Также у нас есть регламентированный список, по которому идут работы. Например, через каждые три гоночных дня нужно поменять тормозные колодки. Независимо от того, жалуются на них или нет. Как правило, к утру машина иногда даже лучше, чем на старте, который был пару дней назад. Следующие дни такого же характера. Пока пилоты едут в другой город по внедорожью, мы отправляемся вслед за ними по дорогам общего пользования и уже встречаем их в следующем бивуаке, чтобы провести очередной сервис. Самый длинный марафон у нас был 14 дней, мы преодолели треть земного шара – от Москвы до Пекина. Вот так проходит марафон.