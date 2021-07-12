Марафон ELMS в Храме скорости

ЕСЛИ КОРОТКО…

Российский экипаж был главным фаворитом гонки, пока не подвёл датчик. Уик-энд в Монце завершился в пользу соперников G-Drive Racing и Algarve Pro Racing.

ХРАМ СКОРОСТИ

Национальный автодром Монцы называют «Храмом скорости», и не зря — трасса, представляющая собой несколько соединённых поворотами длинных прямых, в первую очередь требовательна к максимальной скорости машины. Автодром в Монце — один из самых быстрых не только в Европе, но и в мире. И когда здесь на старте четырёхчасового марафона собирается свыше 40 экипажей, гонка превращается в беспрцедентное испытание на точность обгонов и выносливость. Именно так и произошло в «4 часах Монцы» в этом году.

РОМАН РУСИНОВ УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСТВО

С поул-позиции четвёртый этап Европейской серии Ле-Ман начал экипаж G-Drive Racing № 26. Роман Русинов удержал лидерство на первых кругах и экономил горючее, но во время выезда автомобиля безопасности автомобиль неожиданно потерял ход — оказалось, что топливный бак опустел, а датчики выдавали неверные данные. Накатом Русинов доехал до боксов, где механики провели дозаправку, но во-первых, соперники уехали далеко вперёд, а во-вторых — судьи оштрафовали экипаж 10-секундным stop-n-go, поскольку въезд на пит-лейн в момент остановки был закрыт.>

РАЗВОРОТЫ И ВЫНОСЫ С ТРАССЫ

Не повезло и второму экипажу G-Drive Racing: Джона Фальба в плотной борьбе выбросило за пределы трассы, что стоило Aurus № 25 нескольких позиций. Сестринский экипаж № 24, выступающий за команду Algarve Pro Racing, тоже не избежал проблем: после удара одного из соперников Ричарда Брэдли развернуло — британец и его товарищи по команде откатились в самый конец классификации LMP2.

Вперёд в итоге вырвался экипаж Panis Racing № 65, и французская команда в итоге отпраздновала свою первую победу в ELMS. Второе место заняли действующие чемпионы серии — United Autosports № 22, а в борьбе за третью позицию экипаж JOTA № 82 сдержал лидеров чемпионата — Team WRT № 41. Топ-5 замкнул экипаж Duqueine Team № 30.