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Марафон ELMS в Храме скорости
12 июля 21:46
автор: Елена Коновальцева

Марафон ELMS в Храме скорости

Победа в Pro-Am, неудача в LMP2 – как прошел удивительный уик-энд в Монце.

ЕСЛИ КОРОТКО…

Российский экипаж был главным фаворитом гонки, пока не подвёл датчик. Уик-энд в Монце завершился в пользу соперников G-Drive Racing и Algarve Pro Racing.

ХРАМ СКОРОСТИ

Национальный автодром Монцы называют «Храмом скорости», и не зря — трасса, представляющая собой несколько соединённых поворотами длинных прямых, в первую очередь требовательна к максимальной скорости машины. Автодром в Монце — один из самых быстрых не только в Европе, но и в мире. И когда здесь на старте четырёхчасового марафона собирается свыше 40 экипажей, гонка превращается в беспрцедентное испытание на точность обгонов и выносливость. Именно так и произошло в «4 часах Монцы» в этом году.

РОМАН РУСИНОВ УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСТВО

С поул-позиции четвёртый этап Европейской серии Ле-Ман начал экипаж G-Drive Racing № 26. Роман Русинов удержал лидерство на первых кругах и экономил горючее, но во время выезда автомобиля безопасности автомобиль неожиданно потерял ход — оказалось, что топливный бак опустел, а датчики выдавали неверные данные. Накатом Русинов доехал до боксов, где механики провели дозаправку, но во-первых, соперники уехали далеко вперёд, а во-вторых — судьи оштрафовали экипаж 10-секундным stop-n-go, поскольку въезд на пит-лейн в момент остановки был закрыт.>

РАЗВОРОТЫ И ВЫНОСЫ С ТРАССЫ

Не повезло и второму экипажу G-Drive Racing: Джона Фальба в плотной борьбе выбросило за пределы трассы, что стоило Aurus № 25 нескольких позиций. Сестринский экипаж № 24, выступающий за команду Algarve Pro Racing, тоже не избежал проблем: после удара одного из соперников Ричарда Брэдли развернуло — британец и его товарищи по команде откатились в самый конец классификации LMP2.

Вперёд в итоге вырвался экипаж Panis Racing № 65, и французская команда в итоге отпраздновала свою первую победу в ELMS. Второе место заняли действующие чемпионы серии — United Autosports № 22, а в борьбе за третью позицию экипаж JOTA № 82 сдержал лидеров чемпионата — Team WRT № 41. Топ-5 замкнул экипаж Duqueine Team № 30.

Лучший из экипажей G-Drive Racing — № 25, в составе которого выступали Роберто Мери, Руй Андраде и Джон Фальб, — в концовке прорвался на шестое место. Роман Русинов, Франко Колапинто и Миккель Йенсен на автомобиле Aurus № 26 стали восьмыми, а Диего Менчака, Фердинанд Габсбург и Ричард Брэдли, составившие трио экипажа Algarve Pro Racing № 24, классифицировались десятыми.

И ЗАЗВУЧАЛ РОССИЙСКИЙ ГИМН…

Тем не менее небольшим утешением для G-Drive Racing послужит победа экипажа № 25 в классе Pro-Am — в честь этого успеха церемония награждения в Монце началась с российского гимна. В категории LMP3 победу одержала команда DKR Engineering в составе Матьё де Барбу и Лаурентса Хорра, а быстрейшим экипажем в LM GTE стала Ferrari 488 GTE Evo, подготовленная Spirit of Race.

В общем зачёте за два этапа до окончания сезона по-прежнему лидирует экипаж Роберта Кубицы, Луи Делетраза и Йифея Йе из Team WRT. Одиннадцать баллов лидерам уступают Роман Русинов сотоварищи, а на третьей позиции расположились United Autosports — действующие чемпионы первенства. Сражения финальных гонок обещают стать как никогда напряжёнными.

ПРОТОКОЛЫ И ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

ELMS. «4 часа Монцы». Топ-5:

1. Panis Racing № 65 (Жюльен Каналь, Уилл Стивенс, Джеймс Аллен / Oreca 07-Gibson) — 125 кругов
2. United Autosports № 22 (Фил Хэнсон, Джонатан Абердин, Том Гэмбл / Oreca 07-Gibson) +5,131 сек
3. JOTA № 82 (Джаземан Джаафар, Шон Гелаэль / Oreca 07-Gibson) +34,420
4. Team WRT № 41 (Роберт Кубица, Луи Делетраз, Йифей Йе / Oreca 07-Gibson) +41,783
5. Duqueine Team № 30 (Тристан Гомменди, Рене Биндер, Мемо Рохас / Oreca 07-Gibson) +1 круг
...6. G-Drive Racing № 25 (Роберто Мери, Джон Фальб, Руй Андраде / Aurus 01-Gibson) +1 круг
...8. G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Франко Колапинто, Миккель Йенсен / Aurus 01-Gibson) +1 круг
...10. Algarve Pro Racing № 24 (Диего Менчака, Фердинанд Габсбург, Ричард Брэдли / Oreca 07-Gibson) +1 круг.

ELMS. Общий зачёт после шести этапов:

1. Team WRT № 41 — 75 очков
2. G-Drive Racing № 26 — 64
3. United Autosports № 22 — 57.

Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Спа-Франкоршам» — пройдёт 19 сентября, и это будет предпоследний уик-энд сезона-2021, а финал — «4 часа Портимана» — запланирован на 24 октября.

источник: «Советский спорт»
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