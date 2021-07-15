Анастасия Нифонтова: Мотоцикл – это как взбираться на Эверест без кислорода

Прыгать выше головы? Снова ехать на Дакар? Да, можно побороться за более высокие места, но я объективно понимаю, что бороться за высокие позиции в общем зачете у меня не получится. Потому что, честно говоря, возраст уже не тот, и мотоспортом я давно не занимаюсь, и так далее, и так далее. Я, конечно, могу положить все свое здоровье на тренировки и приехать не 65-й, а 30-й, но крутость этого результата пойму я и близкие мне люди. Все остальные все равно скажут «какая-то фигня, потому что это не подиум». Ну и плюс ко всему хочется каких-то новых горизонтов, новых вершин.

- Что сподвигло поменять мотоцикл на четырехколесного друга? - Во-первых, то, что на мотоцикле я проехала все основные гонки, кроме «Шелкового пути», где я не смогла выступить из-за травмы. Не сказать, что эта травма стала триггером, чтобы завязать с мотоциклами. Нет, конечно. Просто как-то так сложилось, что наступил ковид, и как-то у нас в команде совершенно случайно появились две машины, с которыми мы смогли начать что-то делать. И в принципе, какое-то было осознание, что после последнего Дакара, который я проехала в 2019 году, я победила в первую очередь себя, одолев его на мотоцикле в самой сложной, по сути, категории.

Я начала засматриваться на четыре колеса еще пару лет назад. Если раньше я на автоспорт смотрела не очень, то, попробовав себя за рулем, пришла к выводу, что машины все же очень интересны. Хотя этот интерес и другого порядка. На мотоцикле у меня был интерес «преодоления», это сложно физически, это тяжело, а тут мне физически не так сложно, есть какие-то трудности, но они легче гораздо. Тут я могу с мальчиками на равных сражаться, потому что нет ограничений именно из-за твоих физических возможностей. 4 колеса этого не требуют. Когда этот интерес в жизни возник, я поняла, что хочу этим заниматься, в эту сторону развиваться и стремиться к каким-то результатам. Ну а мотоциклы, они всегда были и будут в моей жизни: у меня есть мой тренировочный мотоцикл, на котором я тренируюсь в Москве и просто катаюсь в сове удовольствие.

- Машина у вас сейчас маленькая, будете расширяться?

Я очень хочу все попробовать, везде погонять, на любой технике мне интересно. Но тут, к сожалению, все упирается в финансы. Багги – довольно экономичный вариант, если сравнивать с Т1, где одна только машина может стоить миллион евро. Это без запчастей и техобслуживания. Поэтому, если будет возможность финансовая, то я всегда за.

- Как девушке, трудно ли вам, нет ли давления со стороны коллег?

- Ни в коем случае такого нет, во-первых, ребята меня знают уже давно, я в ралли рейдах не первый год. В самом начале, году в 99-м, ребята так скептически к этому относились, говорили: «Ну каким-то не женским делом ты занялась, это не для девочек, лучше бы ты дома сидела». Но сейчас, спустя время, понимаю, что это скорее было сказано, потому что они знали, что такое мотоспорт. Что это травмоопасно. И они переживали, не думали, что это у меня всерьез и надолго. А когда поняли, что это действительно то, чем я хочу заниматься, была только поддержка и уважение со стороны ребят.

- Сложно ли физически управлять автомобилем? Есть ли какие-то вещи, которые требуют сил, выносливости и энергии?

- После мотоцикла на машине гораздо легче. Я сейчас меньше тренируюсь в спортзале, чем когда выступала на мотоцикле. Сейчас больше времени уделяю поиску финансового партнера на гонки. Поэтому управлять автомобилем легче, но есть свои нюансы. Это не значит, что ты сел и такой молодец, поехал. Чтобы управлять автомобилем быстро и ехать на результат, тут уже нужны определенные умения и тренировки.

- Вы на равных соревнуетесь с мужчинами или превосходите их, как думаете?

- Я считаю, что мы абсолютно на равных. Думаю так: шлем надел - и ты пилот, пол уже не важен. Мальчишки, конечно, всегда остаются джентльменами, особенно российские парни. Если они видят девчонок, то остановятся, спросят, все ли нормально, помогут.

- Каким топливом вы заправляетесь?

- G-Drive, сотый бензин. «Крош» у меня на сотом, потому что у него специальный «мозг» спортивный и он подстроен под сотый бензин. Но у него есть опция - можно топливную карту поменять. Потому что бывает, что не всегда есть сотый, и можно переключить и залить 95-й.

- Что сложнее: ехать тогда или сейчас? Можно ли сопоставлять гонку с механиком и без него на разных агрегатах?

- Мотоцикл – это как взбираться на Эверест без кислорода, а машина - это кто быстрее. Это действительно несравнимо, на машине ты едешь на результат. Усталость тоже разная.

Мотоциклы в прошлом или нет?

- Не скажу, что в прошлом, может быть, они в активном спортивном режиме в прошлом. Я, например, надеюсь, что смогу попасть на гонку в Абу-Даби, потому что она оплачена уже как год. От мотоциклов я ни в коем случае не отказываюсь, потому что это первая любовь.

- Длинный лиазон, 580 км, если сравнивать его прохождение на мотоцикле и на багги, чем отличается?

- Когда жарко, может быть, на мотоцикле даже свежее, но если холодно, дождь, ветер, мухи, конечно, на машине комфортнее, можно музыку послушать. Я и на мотоцикле при желании ее включала, но там правда трудно. Сидишь на этой жердочке, то одним боком, то другим. В машине штурман есть, с которым всегда можно поболтать, он тебя может взбодрить. Более того, по правилам мы со штурманом можем меняться местами, то есть если я совсем буду чувствовать себя плохо, то он всегда может выручить.

- Ранее приобретенные рефлексы помогают или мешают?

- Думаю, это все помогает. Мотоциклисты гораздо острее чувствуют дорогу и нюансы. Один из минусов, например, то, что я еще не до конца привыкла, как поворачивает машина. На мотоцикле ты телом и газом помогаешь, машину я наклонить не могу, очень правильно нужно управлять газом. Еще из-за стекла я не чувствую скорости, не слышу ветер. Чувствовать и слышать машину еще предстоит научиться.