Состоялась первая в России гонка 24 часа

Свыше 1,2 миллиона зрителей следили за напряженной борьбой в онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте» и на телеканале «СТАРТ».

Участвовали 24 экипажа в 4-х зачетах. На старте - «Волги», «Жигули», «Москвичи» и иномарки не моложе 1989 года выпуска. В каждой команде от 4 до 6 пилотов. За рулем – молодые спортсмены и именитые гонщики: Алексей Савин, Леонид Панфилов, Татьяна Елисеева, Алексей Васильев и другие.

Старт в духе классического Ле-Мана: авто выстроились «елочкой» и в 16:00, после взмаха российского триколора, отправились в гонку. Смена пилотов – каждые 40 минут. Десятки пит-стопов, сотни стертых покрышек, тысячи литров топлива, нагрузки на грани возможностей для автомобилей, экипажей и организаторов на протяжении 24 часов.

Роман Русинов, многократный победитель серии «Ле-Ман», гость CLASSIC24: «Гонка непростая. Очень интересно наблюдать за происходящим. Даже если автомобиль сломался, у команды есть возможность его отремонтировать и вернуться на трек. Хорошо, что в России автоспорт возрождается и становится понастоящему популярным».

Первым финишную черту пересек экипаж MazdaHighPower / KVMotorSport (автомобиль Mazda 323) в составе: Константин Квашнин, Василий Владыкин, Давид Погосян и Антон Надешкин. За 24 часа автомобиль проехал 513 кругов – это 2 058 км. Экипаж выиграл зачет Touring Mondial.