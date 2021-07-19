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Состоялась первая в России гонка 24 часа
19 июля 21:04

Состоялась первая в России гонка 24 часа

18 июля на автодроме Moscow Raceway завершилась первая в России 24-часовая гонка на спортивных классических автомобилях – CLASSIC24.

Свыше 1,2 миллиона зрителей следили за напряженной борьбой в онлайн-трансляции в социальной сети «ВКонтакте» и на телеканале «СТАРТ».

Участвовали 24 экипажа в 4-х зачетах. На старте - «Волги», «Жигули», «Москвичи» и иномарки не моложе 1989 года выпуска. В каждой команде от 4 до 6 пилотов. За рулем – молодые спортсмены и именитые гонщики: Алексей Савин, Леонид Панфилов, Татьяна Елисеева, Алексей Васильев и другие.

Старт в духе классического Ле-Мана: авто выстроились «елочкой» и в 16:00, после взмаха российского триколора, отправились в гонку. Смена пилотов – каждые 40 минут. Десятки пит-стопов, сотни стертых покрышек, тысячи литров топлива, нагрузки на грани возможностей для автомобилей, экипажей и организаторов на протяжении 24 часов.

Роман Русинов, многократный победитель серии «Ле-Ман», гость CLASSIC24: «Гонка непростая. Очень интересно наблюдать за происходящим. Даже если автомобиль сломался, у команды есть возможность его отремонтировать и вернуться на трек. Хорошо, что в России автоспорт возрождается и становится понастоящему популярным».

Первым финишную черту пересек экипаж MazdaHighPower / KVMotorSport (автомобиль Mazda 323) в составе: Константин Квашнин, Василий Владыкин, Давид Погосян и Антон Надешкин. За 24 часа автомобиль проехал 513 кругов – это 2 058 км. Экипаж выиграл зачет Touring Mondial.

Победителем гонки в классе «Абсолют СССР» и обладателем главного приза стал экипаж Sun Energy в составе: Денис Мысачев, Владимир Панкевич, Алексей Васильев, Иван Трофимов и Максим Кадаков. На автомобиле «Москвич ИЖ-412» пилоты преодолели 485 кругов – 1945 км.

Максим Кадаков, пилот экипажа Sun Energy: «Счастливы участвовать в первой в России гонке 24 часа. Построить автомобиль, создать команду из пилотов, механиков, группы поддержки – дорогого стоит. Все 24 часа мы были в напряжении, очень рады победе».

В зачете «Жигули» первое место занял экипаж SPb Racing Club (автомобиль ВАЗ 2101) - Николай Шапошников, Екатерина Шапошникова, Александр Львов, Артем Фридман и Никита Галишев. Команда из Санкт-Петербурга проехала 475 кругов – 1905 км.

В классе «Волга» обладателем «золота» стал экипаж «TSS Racing» в составе (автомобиль ГАЗ 24): Николай Бордодымов, Руслан Толоконников, Иван Коновалов, Андрей Чесноков, Денис Самсонов. Команда преодолела 476 кругов – 1909 км.

Игорь Коновалов, главный судья соревнований: «Провели сложную гонку. Такой опыт необходим всем спортсменам, механикам. Все прошло хорошо, с дистанции сошел лишь один экипаж. За 24 часа мне удалось отдохнуть минут 40, и этого достаточно. Атмосфера гонки добавляет сил».

источник: «Советский спорт»
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