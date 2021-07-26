Итальянская «Формула-4»: три подиума россиянина Никиты Бедрина

СМАЛЬ СОШЕЛ НА ТРАССЕ ФЕРРАРИ

Четвертый этап итальянской «Формулы-4» принимал автодром имени Энцо и Дино Феррари, названный так в честь основателя легендарной марки и его сына. Фаворитом в Имолу приехал лидер чемпионата Оливер Бирман, главным соперником которого в отсутствие Тима Трамница стали Себастьян Монтойя, сын известного колумбийского экс-пилота Формулы-1 Хуана-Пабло Монтойи, а также блеснувший в Мизано Леонардо Форнароли.

На старте первого заезда Бирман уверенно уехал от соперников, а вот Форнароли пропустил Монтойю на второе место, а потом и вовсе вылетел в гравий, спровоцировав аварию позади себя. Судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности, а перед самым рестартом Кирилл Смаль, сражавшийся в первой тройке, зацепил машину Монтойи. Обоим пришлось сойти с дистанции: у автомобиля россиянина оторвало переднее антикрыло, а колумбиец стал терять темп и спустя два круга остановился в боксах.

БИРМАН, БЕДРИН И ДРУГИЕ

В итоге Бирман, лишившийся всех своих соперников в борьбе за титул, одержал уверенную победу подряд, а на второе место вырвался Никита Бедрин — для 15-летнего пилота этот успех стал первым подиумом в итальянском первенстве и лучшим результатом в сезоне-2021. Третьим финишировал Джошуа Дюфек — вместе с Бирманом и Бедриным швейцарец представляет Van Amersfoort Racing, так что команда из Нидерландов оккупировала весь призовой подиум.

Второй заезд уик-энда Бирман тоже выиграл «в одну калитку», разве что под финиш Форнароли смог оказать прессинг на британца, но остался вторым. Третьим гонку закончил Никита Бедрин, во второй раз подряд поднявшийся на подиум, а для Кирилла Смаля заезд вновь завершился неудачей: после контакта с Франческо Браски россиянина выбросило на обочину. В гонку Смаль вернулся 12-м и начал отыгрываться, но на одном из рестартов соперники опять выдавили Кирилла на газон, что окончательно отбросило россиянина на последнюю позицию.

СНОВА ВТОРАЯ СТРОЧКА

Самой напряжённой с точки зрения борьбы за победу получился третий заезд уик-энда — лидировал в очередной раз Бирман, но у англичанина появился неожиданный соперник — Бедрин. Россиянин стартовал третьим, но сразу же вырвался на второе место и был готов побороться за победу. Сражения, к сожалению, не вышло: в глубине пелотона столкнулись Кирилл Смаль и Гарсиаре Давила Хорхе — машину россиянина поставило поперёк усыпанной гравием трассы. Поскольку лидеры готовились отправиться на финальный круг гонки, судьи остановили заезд красными флагами: Бирман одержал восьмую победу подряд, Бедрин, хотя и потерял шанс на победу, в третий раз за уик-энд поднялся на подиум, а Смаль за все три гонки не набрал ни одного очка.