Легенда с вековой историей. Все самое важное о «24 часах Ле-Мана»

Как рождаются легенды? Порой совершенно случайно. Ровно век назад, в самом начале 20-х годов XX столетия, когда автомобиль уже окончательно перестал быть диковинкой, проходили многочисленные гонки, прочно завоевавшие популярность у болельщиков.

До 1969 года участники знаменитого марафона на старте бежали через трассу к своим машинам. Традицию пришлось отменить из-за опасений за безопасность

В ту пору победа доставалась тому, кто быстрее всех преодолевал определенную дистанцию. Однажды французскому журналисту Шарлю Фару пришла в голову оригинальная мысль: а что, если поступить наоборот?

Зафиксировать не протяженность дистанции, а общее время – и награждать того, кто проедет больше всего километров. Идея нашла поддержку, и в 1923 году первую гонку по новому формату провели в окрестностях городка Ле-Ман в центральной Франции. Участникам предстояло покорять 17-километровую трассу незамысловатой конфигурации, причем делать это на протяжении целых суток.

Быстро стало ясно, что для успеха в этом случае нужна прежде всего не максимальная скорость, а надежность техники. Гонщики вели машину, меняя друг друга за рулем и устраняя возникающие поломки. Отказ копеечной детали – фар или «дворников» – мог перечеркнуть многие месяцы подготовки.

Так родились гоночные марафоны, которые, обрастая всевозможными историями, за прошедшее столетие превратились в самостоятельную гоночную дисциплину, овеянную легендами.

В нынешнем году «24 часа Ле-Мана» пройдут уже в 89-й раз. Эта гонка повидала все: невероятные повороты сюжета, победы тех, кого и близко не считали фаворитами, удивительные осечки грандов – включая поломку на машине лидера по ходу самого последнего круга. Не раз и не два судьба победы решалась за несколько минут до финиша после целых суток изнуряющей борьбы.

Не обошли эту гонку и трагедии. Самой страшной стала авария 1955 года, когда Mercedes француза Буйона на высокой скорости врезался в группу зрителей – тогда погибло несколько десятков человек, после чего в автоспорте всерьез задумались о вопросах безопасности.

Но прежде всего «Ле-Ман» – это по сию пору уникальная проверка людей и техники на надежность. На протяжении дистанции все должно работать без осечек – гонщики, механики на пит-стопах, но прежде всего узлы и детали автомобиля. Только так можно покорить легендарный марафон.

В списке участников предстоящей 21-22 августа гонки – 62 экипажа и 186 пилотов. В этом пестром многообразии есть и матерые профи, уже не раз показывавшие свой класс, и рвущиеся к вершине новички, и богачи-энтузиасты, заплатившие за право прикоснуться к мечте круглые суммы.

Младшему едва исполнилось 18, старшему давно перевалило за 70 – но всех их объединяют любовь к гонкам, да еще, пожалуй, невероятная амбициозность. Вторым в Ле-Мане не готов стать никто. В преддверии старта каждый грезит только о победе – ведь следующего старта и следующей возможности придется ждать минимум год.

Итак, какие же интриги обещает предстоящий «Ле-Ман»? Начать, понятное дело, стоит с того, кому достанется победа.

Целый год подготовки позади – для G-Drive Racing пришло время решающего сражения 2021 года

Конечно, исход борьбы предсказать невозможно, однако интрига едва заметна. Почти наверняка сильнейшей в классе «Гиперкаров» четвертый раз подряд станет фирменная команда Toyota. Японцы много лет пытались выиграть культовый марафон, но в итоге смогли сделать это только тогда, когда в топовом классе гонки у них попросту не осталось соперников – Porsche и Audi, собрав ворох трофеев, свернули свои программы. Так что три последних года Toyota побеждала, что называется, за явным преимуществом.

Вдобавок, к сезону-2021 команда построила совершенно новый спортпрототип по регламенту «Гиперкаров», который вступил в силу с этого года. Машина GR010 оснащена мотором с гибридной системой. Сам мотор V6 выдает 680 л.с. на заднюю ось, а «гибрид», запасая энергию на торможениях, добавляет еще 270 на переднюю.

Кто попробует бросить вызов лидерам? Французы из Alpine поедут на далеко не новой машине, разработанной еще в 2018 году и не имеющей гибридного привода. В прошлый раз такая проиграла на финише пять кругов.

Американские энтузиасты из Glickenhaus (слышали когда-нибудь о такой марке?) в теории выглядят посильнее. Они даже обогнали Toyota на тестах за неделю до старта. Но команда лишь в этом году дебютировала в соревнованиях на выносливость, и пока не может похвастать ни достаточным опытом, ни серьезной надежностью техники.

Именно поэтому интрига будет весьма условной – какой из двух экипажей на «Гиперкаре» GR010 возьмет верх. Все три прошлые победы были добыты на машине №8, сейчас на ней поедут Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Брендон Хартли.

Их партнеры по команде зачастую были быстрее, но из года в год им откровенно не везло. Внезапные поломки, неудачи… Дошло до того, что однажды, лидируя за полтора часа до финиша, гонщики «невезучей семерки» пробили колесо, а механики в боксах заменили не пробитую шину, а совершенно исправную!

Потому Майк Конвей, Казуки Накаджима и Хосе-Мария Лопес полны желания хоть в этом году наконец-то покорить вершину подиума. Тем более, что команде, да и большим боссам компании по большому счету нет разницы, какой именно из двух экипажей станет сильнейшим.

Если в зачете «Гиперкаров» к конкуренцией все обстоит не лучшим образом, то во втором по скорости классе LMP2 с ней все в полнейшем порядке.

Именно здесь все ожидают самую упорную и самую непредсказуемую борьбу. Ведь в стартовом списке сразу 25 экипажей – это рекорд среди всех категорий нынешнего «Ле-Мана». При этом в LMP2 все используют идентичные моторы, а характеристики шасси очень близки.

Так что все решит мастерство пилотов, среди которых сразу 11 бывших участников Формулы 1, а также тактические действия команд и те многочисленные мелочи, которые очень важны в любом спорте.

И именно к LMP2, нет сомнений, в этот раз будет приковано внимание российских поклонников гонок. Ведь там выступит команда G-Drive Racing и ее бессменный лидер Роман Русинов.

В 2016 году российская команда уже финишировала в Ле-Мане второй. До вершины остается всего шаг

Для самого москвича предстоящий марафон станет 12-м в карьере, а для команды, выступающей при поддержке «Газпром нефти» – девятым.

Способны ли они выиграть? Несомненно. «Мы сделали все, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящей борьбе за победу. У нас два сильных экипажа, один из которых входит в число абсолютных фаворитов категории LMP2», – сказал сам Роман в преддверии старта.

Но не все в этой истории так просто. За восемь предыдущих попыток россиянин, выступая на разной технике с разными напарниками, регулярно был близок к победе. Один раз они даже финишировали на трассе первыми. Но всякий раз случалось что-то, что оставляло G-Drive Racing без заслуженного успеха. Словно боги «Ле-Мана» устроили команде и ее бессменному лидеру проверку на прочность.

Были и аварии, и поломки – причем порой каких-то копеечных проводков, – и довольно спорные судейские решения. Но Русинов не падал духом – и сейчас готов к новому сражению.

Шасси Aurus 01 проверено в боях – в нынешнем году G-Drive Racing выиграла три квалификации за четыре этапа европейского марафонского чемпионата, – а в экипаж с Романом вошли молодой и талантливый аргентинец Франко Колапинто и недавно ставший чемпионом мира Формулы Е голландец Ник де Врис.

На тестах в Ле-Мане за неделю до старта команда не стала гнаться за максимальной скоростью. Ни к чему играть мускулами, пока не пришло время главного сражения. Куда важнее было сконцентрироваться на надежности, работе с резиной, тренировке пит-стопов с дозаправкой и сменой шин.

К слову о дозаправках – по ходу сезона российский коллектив проводит специальные тестовые сессии для испытания моторных характеристик топлива G-Drive. На протяжении многих лет топливо сети АЗС «Газпромнефть» проходит проверку в условиях, максимально приближенных к гоночным.

Долгое время «Ле-Ман» оставался почти исключительно мужским делом. Но в 2020-м на старт вышел экипаж, составленный только из гонщиц. В этот раз таких будет уже два

Полученные результаты позволяют дорабатывать параметры бензина, делая его более эффективным и экологичным. Сейчас флагманский продукт G-Drive 95 по воздействию на двигатель полностью соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей к защитным, очищающим и антикоррозийным свойствам топлива, зафиксированным во Всемирной топливной хартии.

Что на этот раз получится у Русинова и его напарников, покажет только предстоящая гонка. Важно отметить, что кроме основного зачета LMP2 у G-Drive Racing есть и второй экипаж, заявленный в категорию Pro-Am. Она появилась лишь в этом году и призвана хранить традиции спорта: в марафонах традиционно было много пилотов-любителей, и именно в Pro-Am они имеют возможность соперничать между собой на равных.

Пилотировать еще один Aurus 01 отечественного коллектива будут испанец Роберто Мери, португалец Руи Андраде и американец Джон Фальб.

«“24 часа Ле-Мана” – это, без сомнения, главная гонка года, особенный и очень сложный марафон, – отметил Роман Русинов. – За сутки может случиться любая неожиданность, а все усилия может перечеркнуть какая-нибудь мелочь. Мы приложим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков красивой борьбой и достойным результатом».

Для участников класса LMP2 компания Goodyear привозит в Ле-Ман 2200 гоночных шин. Раньше после финиша их просто выкидывали, но сейчас резину перерабатывают, заботясь о природе. Кстати, сеть АЗС «Газпромнефть» тоже принимает старые шины на переработку, чтобы делать покрытие для детских и спортивных площадок, тем самым вовлекая своих клиентов в ответственное экологическое поведение.

Осталось лишь дождаться старта марафона: он будет дан в ближайшую субботу в 17:00 по московскому времени. А спустя ровно 24 часа самым достойным посчастливится увидеть отмашку клетчатого флага. Посмотрим, кому на этот раз улыбнутся французские гоночные боги.