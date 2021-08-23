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Драматичные «24 часа Ле-Мана» для G-Drive Racing
23 августа 11:32
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автор фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Драматичные «24 часа Ле-Мана» для G-Drive Racing

Российская команда G-Drive Racing, выступающая в международных гонках на выносливость при поддержке «Газпром нефти», заняла седьмое место по итогам состоявшегося в минувшие выходные легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».

Для G-Drive Racing 89-й марафон «24 часа Ле-Мана», перенесенный из-за ковидных ограничений с июня на август, стал девятым по счету. Российская команда, которая является самой успешной в категории прототипов LMP2, подошла к культовому марафону в ранге одного из главных фаворитов.

Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

Экипаж № 26 в составе россиянина Романа Русинова, нидерландца Ника де Вриса и аргентинца Франко Колапинто начинал борьбу с четвертой позиции в классе LMP2. На стартовом отрезке в экстремально сложных условиях под сильным дождем, когда многие допускали ошибки и вылетали, новоиспеченный чемпион мира Формулы E де Врис продемонстрировал свое мастерство, совершив несколько красивых обгонов. Это позволило G-Drive Racing выйти в лидеры гонки.

Но вечером, когда на трассе Сартэ уже стемнело, в Ле-Мане снова пошел дождь – и находившийся в этот момент за рулем прототипа Aurus 01 под № 26 самый молодой участник гонки Колапинто попал в серьезную аварию. 18-летнему аргентинцу удалось добраться до финиша, где механики G-Drive Racing сделали невероятное – менее чем за полчаса починили машину. Но потерянное на ремонте время отбросило экипаж на последние позиции.

Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

В оставшейся части марафона пилоты прототипа № 26 активно отыгрывали места и к финишу суточный дистанции сумели пробиться на седьмое место в классе LMP2.

Второй экипаж G-Drive Racing на Aurus 01 под № 25 в составе испанца Роберто Мери, португальца Руи Андраде и американца Джона Фальба стартовал шестым среди участников зачета Pro-Am. Гонка для них началась с вылета в гравий, но после они уверенно вели борьбу и постепенно отыгрывали позиции, пока ночью не произошла авария, перечеркнувшая шансы на продолжение гонки.

Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing: «Наша команда была готова к этому «Ле-Ману» на пятёрку. С точки зрения подготовки техники все прошло идеально – за сутки напряженной гонки у нас ничего не сломалось. Это самый позитивный итог прошедшего марафона. Конечно, нам не хватало зрителей. Да, в отличие от предыдущего года трибуны были частично заполнены, но все же 50 тысяч по меркам такого значимого события – это мало. В целом, я доволен работой всей команды и нашей скоростью. Авария не позволила добиться того результата, на который мы нацеливались, но сложность «Ле-Мана» как раз заключается в том, что здесь может случиться все что угодно. После инцидента субботним вечером мы сделали все, чтобы наверстать упущенное и, на мой взгляд, добились в сложившихся обстоятельствах максимума возможного».

Фото: Пресс-служба G-Drive Racing

В нынешнем сезоне G-Drive Racing продолжит борьбу за титул в Европейской серии Ле-Ман, до окончания чемпионата которой остается два этапа. Ближайший из них пройдет 19 сентября в бельгийском Спа.

источник: «Советский спорт»
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