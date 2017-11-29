Чемпион мира по ралли Себастьян продлил контракт с командой M-Sport на один год.

Как сообщает Autosport, напарником Ожье следующем сезоне будет Элфин Эванс, тогда как Отт Тянак уходит в «Тойоту».

«Продление контрактов с Себастьеном и Элфином – отличная новость для всей нашей команды. С таким составом у нас будет хороший шанс на защиту титула, но, конечно, придется непросто.

Наши соперники не сидят сложа руки. Я думаю, борьба в чемпионате в следующем сезоне будет очень плотной, но мы выложимся на все 110%», ,сказал руководитель M-Sport Малкольм Уилсон.

Себастьян Ожье – пятикратный чемпион мира по ралли