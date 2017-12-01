В выходные 2 и 3 декабря в московском Парке Легенд пройдет большое шоу.

В программе - тест-драйв нового полноприводного кроссовера Subaru XV и демонстрация системы безопасности EyeSight, а также бесплатный каток и развлекательная программа для детей и взрослых. На мероприятии выступит с мини-шоу и мастер-классами олимпийский чемпион, Алексей Ягудин.

Специально к мероприятию будет построен лабиринт с off-road препятствиями, которые раскроют внедорожный потенциал новинки от Subaru. А пока родители проходят тест-драйв, малышей можно будет оставить на детской площадке под присмотром аниматоров.

Только во время мероприятия 2-3 декабря можно будет участвовать в тестах функции автоматического предаварийного торможения, которая недоступна для демонстрации в дилерских центрах. Она стала основной для систему EyeSight – новой технологии безопасности Subaru, которая распознает идущие впереди автомобили, пешеходов, полосы движения и другие объекты и помогает водителю в опасной ситуации. Система включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.