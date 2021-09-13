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Андрей Севастьянов принес B-Tuning командную победу на трассе Казань ринг
13 сентября 13:50
автор: Александр Готадзе

Андрей Севастьянов принес B-Tuning командную победу на трассе Казань ринг

В прошедшие выходные трасса Казань ринг принимала пятый этап сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Для B-Tuning YUKA Pro Racing Team этот уикенд завершился победой в командном зачете, хотя старт оказался для столичной команды довольно сложным.

В пятничных тренировках в серьезную аварию попал Кирилл Захаров. К счастью, пилот не пострадал, но восстановить машину к квалификации не представлялось возможным - нужна была замена кузова. Для продолжения борьбы в командном зачете нужен был второй пилот в Туринг-Лайт, которым на этот этап стал Алексей Савин - молодой и быстрый минчанин, единственный представитель Республики Беларусь в этом сезоне СМП РСКГ. Алексей не подвел, и все сессии проехал в том же темпе, что и лидер команды, заработав во второй гонке серебро.

Руководитель B-Tuning Андрей Севастьянов провел очень результативный этап, несмотря на постоянную смену погоды. Дождь то начинался, то прекращался, и в таких сложных условиях, когда вес и мощность автомобиля не имели решающего значения. Андрей выиграл квалификацию, завоевав для команды первый в сезоне поул, а в воскресенье обе гонки завершил на подиуме: второе место в первом заезде, и третье - во втором. «Рад, что показать такой замечательный результат удалось именно в Казани - на этапе, который я каждый год жду больше всего. Самая сложная трасса и очень непростые погодные условия в этот раз. То дождь, то сухо, вечная суета - многим пилотам было непросто. Смог показать максимальный темп, заработал важные очки и оба раза финишировал на призовых местах, а в первой гонке за мной осталось и лучшее время круга. Мы смогли объехать регулярных лидеров, выигрывающих в сухую погоду: в самых сложных условиях мы оказались быстрее. Очень доволен выступлением Алексея Савина: вместе с ним нам удалось завоевать достаточное количество очков для командной победы. У нас была интересная борьба в первом заезде, все было очень корректно и хорошо», - прокомментировал Андрей Севастьянов.

Константин Дубенский продолжает набираться опыта среди пилотов категории S1600 Юниор, для которых казанский этап стал финальным. В очень непростых условиях молодой москвич пришел к финишу четвертым в первой гонке, и пятым - во второй. Теперь главной задачей для него будет подготовка к сезону-2022.

Шестой этап СМП РСКГ состоится в Грозном 8-9 октября, 10 октября там же пройдет гонка на выносливость AKHMAT Race, в которой B-Tuning YUKA Pro Racing Team планирует принять участие.

Итоги пятого этапа СМП РСКГ:

Туринг:

  1. Кирилл Ладыгин
  2. Захар Слуцкий
  3. Григорий Бурлуцкий

Туринг-Лайт:

  1. Иван Чубаров
  2. Андрей Севастьянов
  3. Роман Голиков
  4. Алексей Савин

Суперпродакшн:

  1. Владимир Шешенин
  2. Андрей Петухов
  3. Вадим Антипов

S1600:

  1. Егор Санин
  2. Рустам Фатхутдинов
  3. Борис Шульмейстер

S1600 Юниор:

  1. Артем Антонов
  2. Марк Мецкер
  3. Тимофей Буянов
  4. Константин Дубенский

GT4:

  1. Вадим Мещеряков
  2. Денис Ременяко
  3. Антон Немкин

источник: «Советский спорт»
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