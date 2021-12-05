На старте гонки Формулы-2 в Джидде произошла авария, Фиттипальди и Пуршер в больнице (видео)

Серьезная авария произошла на старте основной гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии.

После того, как погасли огни болид гонщика «АРТ» Тео Пуршера заглох на решетке. В этот момент в него врезалась машина Энцо Фиттипальди, представляющего команду «Хароуз».

Гонка была остановлена. По информации пресс-службы FIA, Пуршера и Фиттипальди госпитализировали на вертолете. Оба пилота были в сознании. О характере и степени их травм не сообщается.

Победу в основном заезде одержал австралиец Оскар Пиастри. Российский пилот «Премы» Роберт Шварцман стал вторым. Результаты были утверждены по итогам пяти кругов, поскольку на седьмом ее остановили красными флагами после столкновения Гильерме Самайи и Олли Колдуэлла.