Сотников на «КАМАЗе» выиграл третий этап «Дакара» в Хаиле, экипаж Каргинова стал вторым

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Он преодолел спецучасток Аль-Артавия - Аль-Квайсума в 255 километров за два часа 43 минуты и 25 секунд. Вторым стал еще один экипаж «КАМАЗа». Андрей Каргинов финишировал с отставанием в одну минуту и десять секунд. Третий результат показал экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3,08).

Четвертый этап пройдет по территории Саудовской Аравии 5 января. Протяженность спецучастка на нем составит 465 километров.