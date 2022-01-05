Экипаж Николаева из «КамАЗ Мастер» выиграл этап «Ралли Дакар»

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ Мастер» выиграл четвертый этап «Ралли Дакар».

Спортсмены преодолели дистанцию в 465 километров за четыре часа, 14 минут и 46 секунд. При этом «николаевцы» опередили еще два экипажа из своей же команды - Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова, занявших второе и третье места соответственно.

Именно Сотников лидирует в общем зачете, опережая как раз Николаева и Шибалова.

Ранее стало известно, что Александр Максимов одержал победу в классе квадроциклов.