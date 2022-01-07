Организаторы ралли «Дакар» не обсуждают приостановку соревнований после взрыва

Организаторы ралли «Дакар» не обсуждают остановку марафона из-за взрыва в Саудовской Аравии, в результате которого получили повреждения пять человек технической поддержки.

Добавим, что МИД Франции выступил за отмену следующих этапов «Дакар».

«В данный момент этот вопрос не поднимается», - приводит слова директора ралли-марафона «Дакар» Дэвида Кастера Reuters, ссылаясь на радио Franceinfo.

Напомним, что по результатам шести этапов в зачете грузовиков лидирует экипаж Дмитрия Сотникова, второе место занимает команда Эдуарда Николаева (+10,29 сек.), третье - экипаж Антона Шибалова (+38,17). Вся первая тройка приставляет «КАМАЗ-мастер».