Экипаж Карякина завершил выступление на ралли «Дакар» после аварии на седьмом этапе

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что из-за серьезной аварии его команда прекращает выступление на ралли марафоне «Дакар» в зачете мотовездеходов.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но «Дакар» для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник. Вызвали вертолет. Ждём поддержки», - рассказал Карякин в «сторис» своего инстаграмма.

Добавим, что авария произошла на седьмом этапе марафона. После шести участков команда Карякина, которая выступает за SNAG Racing Team, проигрывала в зачете мотовездеходов более 2 минут 28 секунд Родриго Луппи Де Оливейраиз бразильской CAN-AM.