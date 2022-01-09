Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Шибалова выиграл седьмой этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова выиграл седьмой этап ралли-рейда «Дакар» среди грузовиков. Соревнования проходят в Саудовской Аравии.

Шибалов преодолел спецучасток длинной 402 километра за 3 часа 33 минуты 17 секунд. На втором месте расположился Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастер» (отставание 1 минута 37 секунд). Тройку лучших замкнул Мартин ван ден Бринк из Нидерландов на Iveco (+4.25). За ним находится экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова (+6.39), пятое - Дмитрия Сотникова (+6.52).

Таким образом, в общем зачете лидирует Сотников (26 часов 5 минут 54 секунды), его преследуют Николаев (+5.14) и Шибалов (+31.25).