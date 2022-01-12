Экипаж Сотникова одержал победу в десятом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Дмитрия Сотникова из «КАМАЗ-мастер» стал победителем десятого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Отметим, что россиянин смог преодолеть спецучасток в Саудовской Аравии, протяженность которого составила 375 км, за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе и третье места заняли два представителя «КАМАЗа», а именно Эдуард Николаев, проигравший победителю 1 минуту 27 секунд, и Андрей Каргинов (+1.49) соответственно.
Добавим, что Сотников продолжает лидировать в общем зачете грузовиков – 35 часов 58 минут 8 секунд. 11-й этап соревнований состоится завтра, 13 января.
источник: «Советский спорт»