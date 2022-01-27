Масштабный кантри-кросс «Русский снег-8» пройдет в Тверской области

Соревнования пройдут в Тверской области на базе event-отеля Конаково Ривер Клаб.

Комментирует гонки легендарный комментатор мотокросса Андрей Спицын.

«8 лет назад «Русский снег» начинался с «покатушек» на утилитарных снегоходах. Сегодня фестиваль объединяет любителей и профессионалов практических во всех технических дисциплинах. В этом году только в детском квадро-кроссе будет 4 зачетных группы: новички, 50, 100 и 200 см3. Фокус внимания направлен на детский спорт», - комментирует Андрей Краснов, руководитель агентства спортивного маркетинга «Russian Extreme Machine» и генеральный продюсер «Русского снега».

Помимо основной спортивной части фестиваль традиционно представит программу спортивных мастер-классов. В этом году гости фестиваля пройдут обучение зимнему кайту и зимнему вингфойлу, йоге, беговым лыжам. Завершится «Русский снег» 31 января.