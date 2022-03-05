Квят собирается в предстоящем сезоне выступать за Италию

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят в ближайшее время получит итальянскую лицензию для участия в гонках под эгидой ФИА, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее ФИА разрешила пилотам из России принимать участие в соревнованиях, но в нейтральном статусе. Однако, в Великобритании, несмотря на данное решение, запретили выступать российским пилотам, в том числе в Гран-при «Формулы-1».

По данным источника, помимо Квята еще один российский гонщик собирается представлять другую страну. В ближайшее время Роман Русинов станет числиться итальянским или французским спортсменом.