G-Drive Racing не примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2022 года

Как сообщает пресс-служба российской команды, данное решение было принято в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации.

Нынешний сезон – юбилейный, десятый в истории российской команды G-Drive Racing, которая выступает и побеждает в международных гонках на выносливость с 2013 года. В 2015-м российская команда выиграла чемпионат мира FIA WEC, трижды подряд, с 2016-го по 2018-й, становилась сильнейшей в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), а также завоевала два титула в Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) по итогам сезонов 2019-2020 и 2020-2021. В 2021-м G-Drive Racing выиграла Кубок Pro-Am Европейской серии Ле-Ман.

По количеству побед в гонках и квалификациях G-Drive Racing является самой успешной командой в классе прототипов LMP2.

G-Drive Racing активно готовилась к юбилейному сезону, который обещал стать самым насыщенным в истории команды. Состав пилотов был усилен самым успешным из российских гонщиков «Формулы-1» Даниилом Квятом.

В текущем сезоне G-Drive Racing сконцентрируется в большей степени на автоспортивных мероприятиях в России. О дальнейших планах команды будет объявлено позднее.