Motorsport Expo — больше, чем гонки

Motorsport Expo пройдёт совместно с масштабными выставками техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв», Boat Expo — мотоциклы, велосипеды и велотренажеры, электротранспорт и даже яхты будут представлены совместно с быстрейшей техникой. Также с выставкой Motorsport Expo впервые пройдёт уникальный фестиваль «Ножевая культура».

Мир гоночной техники

Знаменитые бренды представят свои лучшие модели, а топовые гонщики и команды расскажут всё о технике и своих победах. Профи поделятся своими секретами со сцены, а все желающие смогут получить автограф!

На выставке Motorsport Expo гости смогут также познакомиться с представителями автодромов, гоночных школ и мастерских.

Благотворительный аукцион

На юбилейной выставке Motorsport Expo пройдет благотворительный аукцион «Мира гонок». Все дни выставки знаменитые спикеры будут презентовать после своих выступлений уникальные лоты — предметы с гоночной историей или автографом гонщиков. Любой зритель сможет побороться за них!

Все собранные средства на аукционе «Мира гонок» будут направлены на благотворительность.

Больше информации о выставке — на официальном сайте: https://motorsportexpo.ru/

Выставка Motorsport Expo состоится в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14.

8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00

10 апреля: 10-00 – 17-00