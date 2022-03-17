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Motorsport Expo — больше, чем гонки

8-10 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоится юбилейная выставка, посвященная миру гонок и всему, что с ними связано. Фанатов скорости ждут встречи с именитыми гонщиками, быстрейшая техника и еще пять мероприятий по одному билету! Шесть мероприятий на одной площадке.
Motorsport Expo — больше, чем гонки
17 марта 2022 13:58
автор: Анастасия Ключникова

Motorsport Expo пройдёт совместно с масштабными выставками техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв», Boat Expo — мотоциклы, велосипеды и велотренажеры, электротранспорт и даже яхты будут представлены совместно с быстрейшей техникой. Также с выставкой Motorsport Expo впервые пройдёт уникальный фестиваль «Ножевая культура».

Мир гоночной техники

Знаменитые бренды представят свои лучшие модели, а топовые гонщики и команды расскажут всё о технике и своих победах. Профи поделятся своими секретами со сцены, а все желающие смогут получить автограф!

На выставке Motorsport Expo гости смогут также познакомиться с представителями автодромов, гоночных школ и мастерских.

Благотворительный аукцион

На юбилейной выставке Motorsport Expo пройдет благотворительный аукцион «Мира гонок». Все дни выставки знаменитые спикеры будут презентовать после своих выступлений уникальные лоты — предметы с гоночной историей или автографом гонщиков. Любой зритель сможет побороться за них!

Все собранные средства на аукционе «Мира гонок» будут направлены на благотворительность.

Больше информации о выставке — на официальном сайте: https://motorsportexpo.ru/

Выставка Motorsport Expo состоится в ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14.

8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00

10 апреля: 10-00 – 17-00

источник: «Советский спорт»
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Motorsport Expo — больше, чем гонки
Motorsport Expo — больше, чем гонки
8-10 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоится юбилейная выставка, посвященная миру гонок и всему, что с ними связано. Фанатов скорости ждут встречи с именитыми гонщиками, быстрейшая техника и еще пять мероприятий по одному билету! Шесть мероприятий на одной площадке.
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