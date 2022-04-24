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Французский гонщик и его штурман погибли во время ралли

Правоохранительные органы начали расследование аварии.
24 апреля 2022 14:41
автор: Александр Поволоцкий

Во время ралли во французском Ардеше произошла трагедия.

Как сообщает L'equipe, в результате ДТП на соревнованиях погибли гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро. Французский экипаж вылетел за пределы дороги на своем Renault Clio 3 RS. Отмечается, что в этот момент в Ардеше шел сильный дождь.

Соревнования были остановлены, ведется расследование. Точные причины аварии не называются.

Отметим, что 40-летний Дегранж принял участие в 80 гонках. В одном экипаже с Сюро он выступал с 2010 года.

источник: L'Equipe
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