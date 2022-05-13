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Российский гонщик Северюхин получил дисквалификацию за нарушение пяти статей кодекса FIA

При этом спортсмен был лишен своей победы на этапе ЧЕ по картингу.
13 мая 2022 19:11
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA) сообщила о том, какое наказание получил российский гонщик Артем Северюхин за свои действия после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу.

По информации источника, FIA провела тщательное расследование, по итогам которого 15-летний спортсмен был признан виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса.

Отмечается, что победный результат Северюхина был аннулирован. При этом федерация не стала применять долгосрочную дисквалификацию в отношении гонщика.

Напомним, что 10 апреля россиянин, выступавший под итальянским флагом, стал победителем гонки первого этапа чемпионата Европы по картингу, который проходил в Португалии. Во время награждения продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

источник: FIA
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