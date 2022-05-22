Смоляр стал четвертым в основной гонке Формулы-3 в Испании

Александр Смоляр занял четвертое место в основной гонке «Формулы-3» в рамках «Гран-при Испании».
Отметим, что российский пилот «МП Моторспорт» стартовал с третьей позиции.
Гонку выиграл француз Виктор Мартинс («АРТ»). Второе место занял чешский пилот Роман Штанек («Тридент»), третьим финишировал представитель Алжира Исак Хаджар («Хайтек»).
Добавим, что Смоляр занимает в таблице шестую строчку с 28 очками. Лидирует в личном зачете Мартинс (62).
Следующий этап пройдет с 1 по 3 июля в Великобритании.
источник: «Советский спорт»