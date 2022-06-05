Грязин выиграл ралли Сардинии в классе WRC2

Российский гонщик Николай Грязин стал победителем пятого этапа чемпионата мира в классе WRC2.

Он преодолел 19 спецучастков за три часа 18 минут и 36,8 секунды. Второй результат показал Жан Соланс. Испанец отстал от Грязина на 28,0 секунды. Тройку призеров замкнул Яри Хуттунен из Финляндии (+33,1).

Отметим, что 24-летний россиянин выступает в чемпионате мира в классе WRC2 с 2019 года. Девять раз Грязин финишировал на подиуме.

Николай вышел на второе место в личном зачете, набрав 52 очка. Лидирует в тотале француз Йоан Россель (61).