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Грязин выиграл ралли Сардинии в классе WRC2

Следующий этап пройдет в Кении с 23 по 26 июня.
05 июня 2022 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Российский гонщик Николай Грязин стал победителем пятого этапа чемпионата мира в классе WRC2.

Он преодолел 19 спецучастков за три часа 18 минут и 36,8 секунды. Второй результат показал Жан Соланс. Испанец отстал от Грязина на 28,0 секунды. Тройку призеров замкнул Яри Хуттунен из Финляндии (+33,1).

Отметим, что 24-летний россиянин выступает в чемпионате мира в классе WRC2 с 2019 года. Девять раз Грязин финишировал на подиуме.

Николай вышел на второе место в личном зачете, набрав 52 очка. Лидирует в тотале француз Йоан Россель (61).

источник: «Советский спорт»
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