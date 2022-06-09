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Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM

19 июня на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам – GT Cup. Гран-При радио MAXIMUM.
Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM
09 июня 2022 22:53

GT Cup – чемпионат, состоящий из пяти этапов в формате Гран-При, который проходит на лучших автодромах страны, где участвуют только автомобили Porsche. В этом году впервые один из этапов этой престижной гонки пройдёт под брендом радио MAXIMUM.

Гран-При радио MAXIMUM – это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе две очные массовые гонки и заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека Time Attack. А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт и гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами ещё ближе можно будет во время прогулки по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

«Радио MAXIMUM активно поддерживает спортивные мероприятия, – говорит программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев. – Нашу станцию слушают люди активные, любящие драйв и скорость и, я уверен, музыка, которая звучит на волнах радио MAXIMUM, помогает им побеждать в любых жизненных сферах и, в первую очередь, в спорте».

Увлекательная борьба на трассе и изящные гоночные суперкары – эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: GT Cup. Гран-При радио MAXIMUM запомнится вам надолго.

Начало мероприятия – в 11:30 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

источник: «Советский спорт»
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Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM
Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM
19 июня на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам – GT Cup. Гран-При радио MAXIMUM.
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