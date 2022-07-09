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Хэмилтону и Расселу заменили коробки передач перед гонкой Гран-при Австрии

Оба пилота «Мерседес» попали в аварию в квалификации.
09 июля 2022 14:41
автор: Александр Бойченко

Пилотам «Мерседес» Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселу заменили коробки передач перед стартом гонки Гран-при Австрии.

Об этом в своих соцсетях рассказал главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон.

Ранее оба гонщика угодили в аварии в ходе квалификации.

Пилоты не получат штрафов — коробки передач уже использовались в прошлых гонках. По словам Бенсона, команда проверила состояние моторов и решила, что замены не потребуется.

По итогам квалификации семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон стал десятым, а его напарник по команде Рассел финишировал на пятой строчке. Победу одержал лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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