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Мазепин прокомментировал свою победу в ралли «Шелковый путь»

Никита выступал за Snag Racing на машине Can-Am.
16 июля 2022 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский гонщик Никита Мазепин поделился впечатлениями от участия в ралли-рейде «Шелковый путь».

Напомним, что 23-летний экс-пилот «Хааса» стал победителем общего зачета мотовездеходов.

«По сравнению с «Формулой-1» общее только одно — руль и четыре колеса. А так — было очень жарко, было очень сложно, и это было настоящее испытание. Невероятно рад, что удалось одержать победу», — приводит ТАСС слова Мазепина.

Напомним, что 5 марта, до начала первого Гран-при сезона «Формулы-1», «Хаас» расторг контракты с россиянином.

источник: ТАСС
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