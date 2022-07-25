Квят прошел процедуру подгонки сиденья в NASCAR

Российский гонщик Даниил Квят планирует выступить в американской серии NASCAR.

В социальной сети 28-летнего спортсмена появились фотографии, судя по которым он прошел процедуру подгонки сиденья в команде Team Hezeberg.

Ранее стало известно, что Квят уже получил разрешение от NASCAR на участие в турнире. Россиянин может выступить 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса» или 2 августа на трассе «Уоткинс-Глен» 21 августа.

Напомним, что россиянин с 2014 по 2020 год выступал в Формуле-1.