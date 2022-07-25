Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Квят прошел процедуру подгонки сиденья в NASCAR

Ранее гонщик отказался подписать документ FIA, который позволил бы ему выступать с российской лицензией.
Квят прошел процедуру подгонки сиденья в NASCAR
25 июля 2022 19:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: соцсети Даниила Квята

Российский гонщик Даниил Квят планирует выступить в американской серии NASCAR.

В социальной сети 28-летнего спортсмена появились фотографии, судя по которым он прошел процедуру подгонки сиденья в команде Team Hezeberg.

Ранее стало известно, что Квят уже получил разрешение от NASCAR на участие в турнире. Россиянин может выступить 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса» или 2 августа на трассе «Уоткинс-Глен» 21 августа.

Напомним, что россиянин с 2014 по 2020 год выступал в Формуле-1.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Квят прошел процедуру подгонки сиденья в NASCAR
Квят прошел процедуру подгонки сиденья в NASCAR
Ранее гонщик отказался подписать документ FIA, который позволил бы ему выступать с российской лицензией.
25.07.2022 19:00
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Мазепин хочет принять участие в ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
Единственный сезон в «Формуле-1» россиянин провел в команде «Хаас».
18.07.2022 17:51
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Мазепин прокомментировал свою победу в ралли «Шелковый путь»
Никита выступал за Snag Racing на машине Can-Am.
16.07.2022 19:00
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Экипаж Сотникова выиграл третий этап «Шелкового пути» в зачете грузовиков
Гонщики преодолевали дистанцию в Астрахани в 387,02 км.
09.07.2022 17:01
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Хэмилтону и Расселу заменили коробки передач перед гонкой Гран-при Австрии
Оба пилота «Мерседес» попали в аварию в квалификации.
09.07.2022 14:41
Авто/Мото
автор: Александр Бойченко
Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM
Главная супер-гонка лета: GT Cup на Moscow Raceway пройдет под брендом радио MAXIMUM
19 июня на автодроме Moscow Raceway в Москве пройдут главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам – GT Cup. Гран-При радио MAXIMUM.
09.06.2022 22:53
Авто/Мото
Грязин выиграл ралли Сардинии в классе WRC2
Следующий этап пройдет в Кении с 23 по 26 июня.
05.06.2022 14:47
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Смоляр стал четвертым в основной гонке Формулы-3 в Испании
В спринт-гонке россиянин занял шестое место.
22.05.2022 12:30
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
Российский гонщик Северюхин получил дисквалификацию за нарушение пяти статей кодекса FIA
При этом спортсмен был лишен своей победы на этапе ЧЕ по картингу.
13.05.2022 19:11
Авто/Мото
автор: Владислав Корегин
Французский гонщик и его штурман погибли во время ралли
Правоохранительные органы начали расследование аварии.
24.04.2022 14:41
Авто/Мото
автор: Александр Поволоцкий
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика