Смоляр одержал первую победу в сезоне «Формулы-3»

Российский гонщик Александр Смоляр стал победителем второй гонки шестого этапа сезона «Формулы-3».

Пилот команды MP Motorsport выиграл заезд на трассе «Хунгароринг» в Венгрии, преодолев все 24 круга в статусе лидера.

Добавим, что вторым к финишу приехал Зейн Мэлони (Trident) из Барбадоса, третьим стал британец Оливер Берман из Prema.

Отметим, что для Смоляра эта победа стала первой в сезоне. После шести этапов 21-летний россиянин занимает седьмое место в личном зачете. В его активе 63 очка. Лидирует француз Исак Хаджар (Hitech GP, 104 очка).

Следующий этап «Формулы-3» пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.