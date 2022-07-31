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Смоляр одержал первую победу в сезоне «Формулы-3»

Организаторы церемонии награждения обошлись без гимна.
31 июля 2022 14:11
автор: Александр Поволоцкий

Российский гонщик Александр Смоляр стал победителем второй гонки шестого этапа сезона «Формулы-3».

Пилот команды MP Motorsport выиграл заезд на трассе «Хунгароринг» в Венгрии, преодолев все 24 круга в статусе лидера.

Добавим, что вторым к финишу приехал Зейн Мэлони (Trident) из Барбадоса, третьим стал британец Оливер Берман из Prema.

Отметим, что для Смоляра эта победа стала первой в сезоне. После шести этапов 21-летний россиянин занимает седьмое место в личном зачете. В его активе 63 очка. Лидирует француз Исак Хаджар (Hitech GP, 104 очка).

Следующий этап «Формулы-3» пройдет в Бельгии с 26 по 28 августа.

источник: «Советский спорт»
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