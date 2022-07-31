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Даниил Квят: NASCAR демонстрирует пример того, как нужно себя вести в спорте

Россиянин примет участие в трех этапах чемпионата в сезоне-2022.
31 июля 2022 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Российский гонщик Даниил Квят отреагировал на решение NASCAR о его допуске к серии.

Напомним, что 28-летний спортсмен стал 36-м в квалификации этапа на дорожной трассе в Индианаполисе.

«Рад был, что NASCAR демонстрирует отличный пример того, как нужно себя вести в спорте. Я считаю, что так и должно быть. Спорт должен объединять людей. Это отличный пример для всех остальных серий, в том числе и в Европе. Надеюсь, они тоже упростят ситуацию», — цитирует Квята The Race.

Напомним, что FIA не стала запрещать российским спортсменам участвовать в своих соревнованиях, но обязала их выступать под нейтральным флагом.

источник: The Race
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